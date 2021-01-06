喬治亞州參議員開票民主黨有望搶得席次 美股期指下跌

美國喬治亞州參議員決選，選票開岀95%以上，民主黨候選人得票有超越共和黨現任議員的希望，不過還未開票完成之前還不能論定誰會當選。美股期指那斯達克期指跌最多，跌幅1.3%，標普期指下跌0.4%，道瓊期指變動不大。10年期公債殖利率上升到備受關注的水準1%。市場所反映的是，如果民主黨完全執政，將有更多刺激措施、稅負增加、監管趨嚴。

民主黨候選人瓦爾那克（Raphael Warnock）目前領先共和黨羅夫勒（Kelly Loeffler）的態勢較明顯。另一位民主黨候選人阿薩夫（Jon Ossoff）加緊追趕共和黨珀杜（David Perdue），亦有望超前。

民主黨若要取得參議院的控制權，必須兩席都由共和黨手中奪回。如果最後真能兩個席次都拿到，那麼在國會的民主與共和兩陣營的控制的票數就會是50票對50票，而副總統當選人、民主黨籍的賀錦麗可在關鍵表決投下支持民主黨的一票。

共和黨則只需要贏得一席，就可取得參院多數。