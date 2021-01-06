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美喬治亞州聯邦參議員決選開始計票 結果料幾天才分曉

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國喬治亞州選務人員5日檢查不在籍投票送入的選票信封，準備開始計票。 美聯社
美國喬治亞州選務人員5日檢查不在籍投票送入的選票信封，準備開始計票。 美聯社

美國喬治亞州聯邦參議員決選周二（5日）投票結束，台北時間今天早上8:00開始計票。選舉結果將決定美國參議院會由哪一個黨控制。即使已經有多達310萬張選票已經提前投票，5日在一些郡的投票所仍出現大量選民親自投票。因為競爭激烈，投票率將創下歷史最高紀錄。

彭博資訊指出，由於不在籍投票的數量很多，兩黨候選人的支持度又旗鼓相當，由誰勝出可能要幾天甚幾周才能確定。所有郵寄選票與其他方式投來的選票，都要一一計算。

喬治亞州的兩席參議員傳統上由共和黨掌握，不過這次兩位尋求連任的共和黨籍參議員珀杜（David Perdue）和羅夫勒（Kelly Loeffler）去年選戰一開打，就遭遇民主黨候選人阿薩夫（Jon Ossoff）和瓦爾那克（Raphael Warnock）的強力挑戰，第一回合雙方無人得票過半，根據規定，5日進行決選。

彭博說，50歲的羅夫勒是國會最有錢的議員，她的對手瓦爾那克51歲，是亞特蘭大Ebenezer浸信會教堂資深牧師，美國著名黑人民權領袖馬丁路德‧金恩就擔任過該職務。珀杜現年71歲，做完第一任參議員，之前是企業高階主管，跟他競爭的是33歲紀錄片製片阿薩夫。

投票率 共和黨

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