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美元續貶 受企業外匯避險操作和通膨升溫預期拖累

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
美元開年續貶，受企業的外匯避險操作和通膨升溫的預期所拖累。路透
美元開年續貶，受企業的外匯避險操作和通膨升溫的預期所拖累。路透

美元開年連二日走貶，受企業的外匯避險操作和通膨升溫的預期所拖累。石油出口國達成限制供應的協議，激勵大宗商品貨幣走高。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）5日盤中下挫0.5%至89.428，終場跌幅收斂至0.4%，收盤指數報89.49。

紐約一位交易員表示，許多企業開年進行避險操作，拖累美元走低，而且市場預期通膨增溫，也對美元構成壓力。

美股震盪中收高，投資人趁前一個交易日下跌進場，喬治亞州決選將決定參議院控制權的歸屬，也會影響美元走勢。

在G-10貨幣中，紐元和澳幣的升幅最大，在紐約尾盤分別勁揚1.5%和1.1%，受惠於近幾個月的原油期貨大漲。

芝加哥期貨交易員表示，由於資金持續且穩定流入，大宗商品普遍上漲，尤其是能源、糧食和銅價。

歐元兌美元升值0.4%，報1歐元兌1.23美元。英鎊兌美元升值0.4%，報1英鎊兌1.363美元。美元對日圓連續第三天走貶，盤中貶0.5%，報1美元兌102.61日圓，為3月以來最低。

通膨 紐約 外匯

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