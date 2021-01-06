美元續貶 受企業外匯避險操作和通膨升溫預期拖累
美元開年連二日走貶，受企業的外匯避險操作和通膨升溫的預期所拖累。石油出口國達成限制供應的協議，激勵大宗商品貨幣走高。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）5日盤中下挫0.5%至89.428，終場跌幅收斂至0.4%，收盤指數報89.49。
紐約一位交易員表示，許多企業開年進行避險操作，拖累美元走低，而且市場預期通膨增溫，也對美元構成壓力。
美股震盪中收高，投資人趁前一個交易日下跌進場，喬治亞州決選將決定參議院控制權的歸屬，也會影響美元走勢。
在G-10貨幣中，紐元和澳幣的升幅最大，在紐約尾盤分別勁揚1.5%和1.1%，受惠於近幾個月的原油期貨大漲。
芝加哥期貨交易員表示，由於資金持續且穩定流入，大宗商品普遍上漲，尤其是能源、糧食和銅價。
歐元兌美元升值0.4%，報1歐元兌1.23美元。英鎊兌美元升值0.4%，報1英鎊兌1.363美元。美元對日圓連續第三天走貶，盤中貶0.5%，報1美元兌102.61日圓，為3月以來最低。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言