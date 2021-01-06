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川普再出手 封禁支付寶、鎖定微信交易和QQ錢包

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
路透報導，美總統川普今日已簽署行政命令，禁止與支付寶（Alipay）在內的8款中國應用軟體進行交易。 圖／路透資料照
路透報導，美總統川普今日已簽署行政命令，禁止與支付寶（Alipay）在內的8款中國應用軟體進行交易。 圖／路透資料照

路美國總統川普5日簽署行政命令，禁止與支付寶（Alipay）與微信支付在內共8款中國大陸應用軟體進行交易。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）發表聲明說，他已經指示商務部開始執行相關行政命令，包括確認與特定中國大陸相關應用軟體的違禁交易。

川普表示，這些與中國大陸相關的應用軟體可能掌握大量用戶的敏感個資，中國大陸政府與中國共產黨已經展現搜集美國大數據，推進其經濟和國安議程的意圖，為了應對這些威脅，需要對相關應用程式和軟體進行限制，保護美國國家安全。

路透引述知情官員說法表示，川普此舉亦在遏制中國大陸軟體應用程式對美國造成的威脅，這些應用程式在美國有大量使用者，並能接觸許多機敏訊息。

這是繼川普去年底擬封禁微信和海外版抖音TikTok後，再度對中國大陸應用程式出手；路透率先報導這項消息。

川普 微信 抖音 支付寶

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