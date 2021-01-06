沙國意外自願減產 國際原油一度突破50美元 金銅俱漲

沙烏地阿拉伯意外宣布自願在2、3月大幅減產，其他OPEC+成員國則保持產量穩定或小幅增產。

沙烏地能源大臣，親王阿布都阿濟茲周二表示，沙烏地將在未來兩個月每日自願減產100萬桶。這個減產力度將遠遠抵銷俄羅斯和哈薩克斯坦在2、3月每日增產7.5萬桶的影響。OPEC+的其他成員國將在2月和3月維持產量不變。

沙烏地的減產承諾令全球市場原油供應量將低於交易員預期，石油價格應聲大漲， 西德州中級原油（WTI）原油價格一度上漲5.3％，至每桶50.13美元，為2月26日以來最高。沙烏地此舉反映歐洲疫情重燃對全球石油需求可能造成衝擊的顧慮，同時也凸顯沙烏地決心與俄羅斯避免打新的價格戰。

俄羅斯和沙烏地都至少部分得償所願，利雅得方面獲得所需的額外價格支持，而增產一直是莫斯科方面的願望。不過在兩天會談後達成的這種必要妥協也在一定層面上反映OPEC+聯盟的脆弱性。

紐約原油期貨上漲4.9%，收盤價為49.93美元，盤中短暫突破每桶50美元，紐約時間下午4:39，2月交割的西德克薩斯中質油期貨價格報49.87美元。3月交割的布蘭特原油期貨價格上漲2.51美元，收於每桶53.60美元。

Rystad Energy石油市場主管Bjornar Tonhaugen表示，沙烏地阿拉伯單方面減產是「一項開創新局面的舉動，表明該石油巨頭不僅願意忍痛控制產量，並且也認識到短期需求風險，準備通過緊縮供應來保護其出口價格」。

隨著美元下挫，黃金漲至8個月高點，交易員正在等待喬治亞州參議員決選結果，並權衡新冠感染人數激增的影響，白金和鈀金大漲。

StoneX分析師Rhona O’Connell在報告中說 ：「面對持續蔓延的新冠疫情以及病毒變異，金價保持強勁走勢。白金飆升可能是因為擔心南非任何航班禁運可能會破壞物流」。南非是世界上最大的白金生產國。

紐約時間下午3:08，現貨金價上漲0.5％，至每英兩1,951.83美元，此前觸及11月9日以來的最高價位1,953.09美元。紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價格上漲0.4％，結算價報1,954.40美元。現貨白金一度上漲4.1％，鈀金盤中最高上漲6％，至每英兩2,525.53美元，為去年3月以來的最高價位。

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，「通貨再膨脹、美元疲軟和實際殖利率降低都預示著金價短線可能進一步上漲。」

●銅價創七年新高

銅價攀升至七年新高，此前公佈的幾項製造業指標提振了銅需求前景，交易員押注美國基礎設施和刺激性支出將對銅價構成進一步提振。

周二公布的數據顯示，美國12月一項製造業指標升至逾兩年來最高水平，中國本周發布的一項製造業採購經理人指數顯示2020年末製造業表現強勁。

ING Bank的高級大宗商品策略師Wenyu Yao表示，銅價上漲是受到市場整體風險偏好的推動，人們預計民主黨獲勝的機率升高，如果民主黨贏得兩個席位，拜登將有空間推進旨在提振就業、投資、綠色能源的一攬子政策方案。

倫敦時間下午5:53，LME銅漲1.8%，結算價報每噸8,002美元，為2013年2月以來的最高收盤價。所有其他金屬也走高，鋅上漲0.8％，鎳上漲1.6％。