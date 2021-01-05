喬治亞州選務官員：川普堅稱選舉舞弊破壞民眾信心

美國總統川普2日致電喬治亞州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）要求找票逆轉選舉結果；喬治亞州選舉委員會主任史特林（Gabriel Sterling）4日舉行記者會再度掛保證：「（去年）11月選舉中的每張選票都被算到。」

喬治亞州5日將舉行參議員決選投票，史特林在4日記者會鼓勵民眾投票。他說，若民眾關注國家未來的價值與方向，明天出門投票就是義務。

史特林表示，總統主張有很多不合格或未註冊選民投票，州務卿辦公室已經全面調查，沒有發現上述任何一張選票。

史特林表示，事實證明這些選舉舞弊的指控是錯的，總統的堅持將破壞喬治亞州民眾對選舉系統的信心；他強烈鼓勵民眾明天去投票，並說只有投票不會讓任何人有機會偷走選舉。

喬治亞州新任的共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）4日與川普一起搭機，為5日的參議員決選造勢，她接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，批評芬斯伯格，力挺川普，表示應該取消認可總統選舉結果。