抖音不只拍短視頻 影響教育、訊息傳遞

在疫情蔓延下，抖音從拍短視頻到成為社會抗爭集結、教育文化的平台，成了現代人不可或缺的軟體。外媒盤點抖音在疫情中帶來的影響和作用，已不再只著重娛樂層面。例如，無法面對面上課的師生，利用抖音作為聯繫平台，也讓抖音開始考慮推出教育性質的內容。此外，抖音也重塑人們交流和散佈信息的方式，在BLM運動時，有多場遊行是在抖音平台上號召。

消費與資訊分享改變

紐約時報報導盤點，在2020年疫情肆虐下，抖音已不僅是單純拍短影片的娛樂平台，抖音也改變人們的消費習慣，許多高級品牌頻繁出現在抖音，或者簽約知名的抖音網紅，讓品牌曝光。Vogue報導，過往幾年時尚品牌忙著適應臉書、Instagram等行銷媒體，現在抖音成為更時髦也更年輕的宣傳平台，如LV、Prada等開始出現在抖音上與消費者接觸。

抖音在2018年登陸美國時，最開始的使用者多為美國基層從業人員，而2020年疫情下，許多第一線倉儲物流工作人員、餐廳服務人員透過抖音分享疫情下的生活和工作生態，甚至第一線的醫護人員也透過抖音分享工作動態，塑造了新的資訊傳遞鏈。

社運與教育平台

在BLM運動高峰期，社會運動者也利用抖音來組織活動，或者溝通和協調抗議活動，甚至在2020年美國大選發揮重要角色，例如鼓吹民眾投票。報導舉例，經典案例是反川普的民眾利用抖音串連索取川普造勢活動的票卻集體放鴿子的行動，然而抖音裡的立場和聲音也五花八門，因此支持右派陰謀論者同樣有權利使用抖音，造成抖音被批評縱容陰謀論錯誤資訊流竄。

最後，抖音在教育方面也起了重要的作用。報導指出，許多疫情間無法面對面上課的師生，利用抖音保持溝通和教學，而影片短小有趣的特色也可以吸引學童的學習注意力，為此，根據Techcrunch報導，抖音也考慮要產出和教育相關的功能，從兒童閱讀到廚藝教學，未來都可以在抖音上分享。

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