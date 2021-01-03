快訊

當年反萊劑販賣恐懼 蔡總統強迫人民失憶？

川普卸任前會打伊朗？蘇雷曼尼遇刺周年前夕 美伊互嗆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

川普卸任前會打伊朗？蘇雷曼尼遇刺周年前夕 美伊互嗆

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
美國12月30日派兩架可搭載核武的B-52轟炸機至中東地區。圖為美國空軍發布的照片，顯示其中一架在空中加油。法新社
美國12月30日派兩架可搭載核武的B-52轟炸機至中東地區。圖為美國空軍發布的照片，顯示其中一架在空中加油。法新社

伊朗第二號人物、伊斯蘭革命衛隊精銳部隊「聖城旅」指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）去年1月3日遭美軍暗殺周年前夕，美伊雙方公開嗆聲、鳴戰鼓，甚至擺開軍事陣式。華府的一些觀察家揣測，美國總統川普可能與伊朗爆發衝突，以便在他企圖推翻選舉結果失敗後轉移焦點，並打亂繼任者拜登的中東計畫。

美國為防備伊朗報復攻擊美國在中東的設施，本周三（12月30日）派兩架可搭載核武的B-52轟炸機至中東示威，伊朗旋即指控川普企圖製造攻打伊朗的藉口。美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據美國最新情報，過去48小時，伊朗在波斯灣部署的海上軍力已升高備戰層級。

英國衛報報導，過去一周，伊朗日益憂心川普在卸任前會下令攻擊伊拉克境內的親伊朗民兵或伊朗本身。

伊朗 川普 中東 蘇雷曼尼

延伸閱讀

與中簽協定 美批歐盟「連遮羞布都不要了」

川普否決被同黨推翻 任內首次 參院通過國防授權法

海外核發綠卡簽證禁令 延長到3月31日

拜登未上台 真的先挨了北京耳光？

相關新聞

川普最後一搏！11名共和黨參議員將在國會挑戰選舉結果

由共和黨籍的德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）率領的11位共和黨參議員2日宣布，將在6日國會認證總統大選各州的選舉...

川普卸任前會打伊朗？蘇雷曼尼遇刺周年前夕 美伊互嗆

在伊朗第二號人物、伊斯蘭革命衛隊精銳部隊「聖城旅」指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）去年1月3日遭美軍暗...

川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選

美國德州東區聯邦法院1日駁回共和黨籍德州聯邦眾議員高梅特等人發起的、施壓副總統潘斯推翻大選結果的訴訟，使總統川普的國會盟...

科技業明星紛紛出走 矽谷玩完了嗎？

矽谷氣數已盡了嗎？上個月甲骨文宣布把設在加州40年的總部遷往奧斯汀；特斯拉執行長馬斯克已搬到德州，並暗示這家電動車公司也...

新法上路！紐約州帶薪病假5天 最低時薪提高至14元

2021新年開始，紐約州一些新法案也開始實施；自1日起，雇主需提供員工五至七天的帶薪病假，全州最低時薪也提高至14元，未...

川普否決被同黨推翻 任內首次 參院通過國防授權法

川普總統日前否決2021財年國防授權法(NDAA)後，在2021年第一天遭共和黨掌控的聯邦參議院以83票對13票的絕對多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。