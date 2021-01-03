川普卸任前會打伊朗？蘇雷曼尼遇刺周年前夕 美伊互嗆

在伊朗第二號人物、伊斯蘭革命衛隊精銳部隊「聖城旅」指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）去年1月3日遭美軍暗殺周年前夕，美伊雙方公開嗆聲、鳴戰鼓，甚至擺開軍事陣式。華府的一些觀察家揣測，美國總統川普可能與伊朗爆發衝突，以便在他企圖推翻選舉結果失敗後轉移焦點，並打亂繼任者拜登的中東計畫。

美國為防備伊朗報復攻擊美國在中東的設施，本周三（12月30日）派兩架可搭載核武的B-52轟炸機至中東示威，伊朗旋即指控川普企圖製造攻打伊朗的藉口。美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據美國最新情報，過去48小時，伊朗在波斯灣部署的海上軍力已升高備戰層級。

英國衛報報導，過去一周，伊朗日益憂心川普在卸任前會下令攻擊伊拉克境內的親伊朗民兵或伊朗本身。