聽新聞
test
0:00 / 0:00
塗鴉、假血、放豬頭 美眾院議長住處跨年夜遭破壞
美國聯邦眾議院議長波洛西位於加州舊金山的住處跨年夜遭人塗鴉破壞，疑似與她力推的紓困加碼在國會受阻有關，但不清楚案發當時她是否在家。
從推特流傳照片可見，波洛西住處的車庫門遭人塗上「2千美元」、「取消租金！」與「我們全部都要！」字樣。左右兩側各有一個被圓圈圈起的「A」，據指代表「無政府主義」。車門前還被潑紅色假血，一個豬頭就被放在車道正中央。
舊金山執法部門消息人士告訴TMZ，警方接獲報案，稱有人破壞波洛西的住處，於1日凌晨3時抵達現場，隨後完成出勤報告，但不清楚他們是否已掌握任何嫌犯。
這不是波洛西住處首度遭到破壞，媒體當日下午前去查看時，車門已被黑色塑膠布覆蓋，假血與豬頭也被清走。不滿的網友則上推特指控警方試圖「封殺現場照片」，並抨擊媒體「噤聲」。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言