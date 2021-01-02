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塗鴉、假血、放豬頭 美眾院議長住處跨年夜遭破壞

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國聯邦眾議院議長波洛西位於加州舊金山的住處跨年夜遭人塗鴉破壞，推特流傳照片可見車庫門遭塗上「2千美元」、「取消租金！」與「我們全部都要」的字樣。畫面翻攝：Twitter/FogCityMidge
美國聯邦眾議院議長波洛西位於加州舊金山的住處跨年夜遭人塗鴉破壞，推特流傳照片可見車庫門遭塗上「2千美元」、「取消租金！」與「我們全部都要」的字樣。畫面翻攝：Twitter/FogCityMidge

美國聯邦眾議院議長波洛西位於加州舊金山的住處跨年夜遭人塗鴉破壞，疑似與她力推的紓困加碼在國會受阻有關，但不清楚案發當時她是否在家。

從推特流傳照片可見，波洛西住處的車庫門遭人塗上「2千美元」、「取消租金！」與「我們全部都要！」字樣。左右兩側各有一個被圓圈圈起的「A」，據指代表「無政府主義」。車門前還被潑紅色假血，一個豬頭就被放在車道正中央。

舊金山執法部門消息人士告訴TMZ，警方接獲報案，稱有人破壞波洛西的住處，於1日凌晨3時抵達現場，隨後完成出勤報告，但不清楚他們是否已掌握任何嫌犯。

這不是波洛西住處首度遭到破壞，媒體當日下午前去查看時，車門已被黑色塑膠布覆蓋，假血與豬頭也被清走。不滿的網友則上推特指控警方試圖「封殺現場照片」，並抨擊媒體「噤聲」。

美國聯邦眾議院議長波洛西位於加州舊金山的住處跨年夜遭人塗鴉破壞，媒體當日下午前去查看時，車門已被黑色塑膠布覆蓋，原本在場的假血與豬頭已被清走。路透
美國聯邦眾議院議長波洛西位於加州舊金山的住處跨年夜遭人塗鴉破壞，媒體當日下午前去查看時，車門已被黑色塑膠布覆蓋，原本在場的假血與豬頭已被清走。路透

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