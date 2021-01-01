美64歲死囚打18劑毒針仍倖存 卻疑似染疫死亡

美國NBC新聞報導，相關官員去年12月30日表示，俄亥俄州64歲男性死囚布魯姆在2009年被處刑時，遭施打18劑毒針仍倖存，卻在去年12月28日疑似因新冠肺炎併發症死亡。

布魯姆1984年在俄亥俄州克里夫蘭綁架和朋友結束足球比賽後返家的14歲少女特雷娜．米爾德頓，將她性侵並殺害，因此被處以死刑。

布魯姆在2009年9月15日受刑，當時他53歲，在兩小時內被注射18次毒針，最後因找不到合適的靜脈施打毒針，只好將死刑推遲。布魯姆直到去年六月要再次受刑，但俄亥俄州共和黨籍州長德威恩在去年春季宣布緩刑，布魯姆的行刑日期又延至明年三月。布魯姆成為美國少數執行死刑卻仍倖存的囚犯。

然而，布魯姆仍逃不過死神制裁，最終疑似染疫死亡。隨著新冠肺炎肆虐全美各地，俄亥俄州政府表示，至少124名囚犯疑似染疫或因確診死亡。