北京證維族醫生遭判20年 在美家屬轟秘密審訊

中國外交部12月31日在例行記者會上證實，退休的維吾爾醫生古麗仙·阿巴斯，早在2019年3月被新疆政府判刑20年。

阿巴斯的女兒孜巴．木拉提是美國公民，她於12月30日在推特上發文表示，與母親失聯超過兩年後，近日透過消息人士得知母親已被新疆政府於2019年3月以恐怖主義相關罪名判刑20年。木拉提30日出席美國國會及行政當局中國委員會舉辦的一場聽證會，也與美國官員分享了這個消息。

美國的民主丶人權與勞工事務局助理國務卿戴斯卓 (Robert Destro) 31日在推特上發文表示，中國必須立即釋放古麗仙·阿巴斯。他寫道：「古麗仙·阿巴斯被中國政府強迫失蹤丶拘留與判了嚴重的刑期，而這也證明當一個家庭公開批評一個不尊重人權的政府後，他們的家人可能面臨這樣的後果。」

中國外交部發言人汪文斌在31日的例行記者會上回應提問時說，古麗仙·阿巴斯是因參加恐怖組織罪丶幫助恐怖活動罪丶聚眾擾亂社會秩序罪被中國司法機關依法判刑。汪文斌強調：「中國是法治國家。違法犯罪行為必將受到法律制裁。我們敦促美方一些政客尊重事實，停止編造謊言，誣蔑抹黑中國，停止利用涉疆問題干涉中國內政。」

「在中國，誰都不安全」

對此，古麗仙·阿巴斯的妹妹魯珊·阿巴斯(Rushan Abbas) 向德國之聲表示，中國政府的舉動證明他們對自己迫害維吾爾人的行為，一點懺悔的意思也沒有。她說：「中國政府過去幾年不斷以恐怖主義為由，秘密審判了許多維吾爾人，但在審判過程中，他們往往無法提出證據。」

中國官媒2019年12月曾刊文，指控魯珊·阿巴斯盜取一些維吾爾人的照片與名字，並用這些素材來謊稱自己在新疆的姊姊被強迫消失。對此，魯珊·阿巴斯反駁：「這幾天我們取得的消息證實，他們發布那篇報導的時候，我姊姊已在2019年3月被判刑20年。他們對我姊姊做出的指控，顯示了中國政府透過哪些手段來意圖讓維吾爾人噤聲。」

魯珊·阿巴斯形容，她姊姊從來不熱衷參與政治，一直都秉持著無私精神為他人奉獻，所以在新疆當醫生是非常適合的職業。她透露姊姊因健康問題提早退休，擔心她在獄中身體熬不住，「我想到她可能面臨的不同折磨，便會感到非常悲傷痛苦」。

她向德國之聲表示：「我姊姊的案子證明，在中國即便妳是一個低調且手法的公民，即便妳在中國政府營運的醫院工作數十年，只要妳是維吾爾人，妳便很能過著正常的生活。我姊姊遭中國政府以恐怖活動相關罪名判刑20年這件事，證明中國正在新疆對維吾爾人進行屠殺。」

在得知了姊姊的命運後，魯珊·阿巴斯表示，她會呼籲即將就任的拜登政府與國際組織，用果斷且合乎現實情況的方式來應對中國向全體人類帶來的威脅。她說：「我希望讓國際社會知道，歷史上最糟的錯誤正在重新上演。如果我姊姊會成為中國政府打壓的對象，那在中國沒有一個人是安全的。」

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