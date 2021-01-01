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影／不見過往爆滿人潮 紐約市「超現實」迎接2021

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
世界各國1日先後告別2020年與迎接2021年，美國紐約市照常舉辦跨年倒數，但受到新冠肺炎疫情影響，只有少數獲邀的特定人士能親眼目睹水晶球降下，讓時報廣場與周邊街道罕見接近空蕩蕩。 美聯社
世界各國1日先後告別2020年與迎接2021年，美國紐約市照常舉辦跨年倒數，但受到新冠肺炎疫情影響，只有少數獲邀的特定人士能親眼目睹水晶球降下，讓時報廣場與周邊街道罕見接近空蕩蕩。 美聯社

世界各國1日先後告別2020年與迎接2021年，美國紐約市則按往例舉辦跨年倒數，但受到新冠肺炎疫情影響，只有少數獲邀的特定人士能親眼目睹水晶球降下，讓時報廣場與周邊街道罕見接近空蕩蕩，沒有出現往年上千上萬紐約客和遊客聚集歡慶的場景。

在過去約120年間，紐約市時報廣場的跨年倒數一直是全世界的注目焦點。主辦單位今年則考量到防疫需要，決定不對外開放，只有特邀貴賓、抗疫最前線工作人員與家屬可以入場觀禮。

從現場畫面可見，為避免人群聚集在一起，主辦單位在馬路隔出一個個觀禮區。雖然不見往年盛大人潮，但隨著水晶球逐漸降下，現場仍傳出響亮倒數聲。當「2021」字樣點亮，螢幕閃出「新年快樂」，民謠《友誼萬歲》與歌曲《紐約紐約》先後響起，大量彩色碎紙從天而下時，還是能從現場民眾的滿臉笑意感受到迎新送舊的氛圍。

當地媒體報導，紐約市警局派出警力禁止行人與車輛在晚間進出，也嚴格防堵民眾在附近聚集，避免有人冒險潛入，就連附近5家飯店的房客都被告誡不要外出。

警方強力防範的結果，就是跨年前的時報廣場一度充斥著怪異空曠感，連市警總局長希爾（Dermot Shea）都承認「超現實」，但巡邏長霍姆斯（Juanita Holmes）事前呼籲民眾留在舒適的家中跨年時就指出，「到時報廣場跨年是一些人的家族傳統，同時也是其他人畢生的夢想，但今年不同，每個人待在家真的非常重要。」

紐約 跨年 時報廣場

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