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美參院決選前關鍵變數 共和黨參議員因新冠隔離觀察
美國喬治亞州尋求連任的共和黨籍參議員普度（David Perdue）因得票未過半，與民主黨對手將在1月5日進行決選；就在2020年最後一天，普度發出聲明表示，因曾與新冠確診者接觸，與妻子分別展開隔離觀察。
喬治亞州兩席參議員選舉都沒有候選人得票過半，進入決選，美國總統川普與總統當選人拜登賣力拉票，因這兩席參議員由誰奪下，該黨就掌握參院多數，對民主黨來說，這是完全執政的決戰點；共和黨若保不住參議院，將淪為兩院少數。
喬治亞州的提前投票在31日上午截止，隔年1月5日（下周二）就要選舉並開票。普度在最後衝刺期間，暫停競選行程，展開隔離觀察，為選情投下變數。
美國國會山莊報報導，民主黨支持者此次提前投票意願高漲，共和黨人必須仰賴選舉日當天投票，來彌補得票差距。
普度的競選團隊表示，普度31日病毒檢測為陰性，並未感染新冠。
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