影／狗叫像在哭！警犬受訓不聽話 訓練員竟狠揍十拳

美國加州瓦卡維爾（Vacaville）一位居民28日上班途中，突然聽到狗狗慘叫聲，隨後看到一位警員在停車場揮拳毆打搭擋警犬，立刻把過程拍下、向媒體爆料。警方在臉書發表聲明，稱目擊者陳述與影片不是事件全貌，也強調會進行全面評估與適當調查。

從目擊者帕洛米諾（Roberto Palomino）提供短片可見，警員跪坐在地面，將警犬壓在他的雙腿中央，雙手似乎抓著警犬口中的某個東西，接著朝警犬臉龐一拳揍下去，隨後還兩度朝著四周張望。

帕洛米諾向ABC7記者表示，當時的狗叫聲像是哭嚎，感覺就像被輾過、聽起來很慘，「我拍片前至少看到他揮拳揍狗十次，至少！」，更注意到狗最少哭了5分鐘，當時場景也真的不像訓練，「他直接打狗的臉耶，我都看不下去了」。

瓦卡維爾警局的萊頓警監（Matt Lydon）受訪表示，被拍到的警員從警11年，當上警犬訓練員才幾個月，也是該部門4位警犬訓練員之一，當時正和搭檔警犬在一處消防站後停車場進行例行的緝毒訓練。

萊頓警監稱警犬表現不錯，訓練員讓牠玩玩具，但警犬後來卻不肯放下玩具，態度還變兇，又作勢咬訓練員。儘管最後沒有真的咬下去，警犬訓練員仍認為有必要讓自身處於優勢地位。

雖然萊頓警監稱動作在警犬訓練很常見，但記者追問訓練員是否有必要毆打警犬多達10次時，他就以不在現場為由，不願進一步評論，同時指該部門總是尋找更好的訓練方法，以符合政策與程序。