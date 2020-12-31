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美國又動用關稅大刀！對歐盟葡萄酒等產品加稅

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
川普政府對包括歐盟的一些葡萄酒、飛機零件等產品調高關稅。（美聯社）（提醒您，喝酒過量有礙健康）
川普政府對包括歐盟的一些葡萄酒、飛機零件等產品調高關稅。（美聯社）（提醒您，喝酒過量有礙健康）

美國川普政府又對包括歐盟的一些葡萄酒、飛機零件等產品調高關稅，這是美、歐雙方就飛機製造商波音、空巴獲得政府補貼而陷入糾紛的最新發展。

美國貿易代表署（USTR）在聲明中表示，將對法國和德國的飛機製造零件、特定非氣泡葡萄酒、干邑等白蘭地加徵關稅。

此前，歐盟在11月獲得世貿組織（WTO）批准後，對大約40億美元的美國進口品加徵關稅。

在一年前，美國也在取得WTO授權下，對價值約75億美元的歐盟與英國進口品加徵關稅，其中包括法國葡萄酒與蘇格蘭威士忌。

美國貿易代表署30日表示，調高部分對歐盟產品關稅，是因為歐盟當時利用的時期所影響的產品範圍比原先更廣，因此歐盟必須採取一些措施來彌補這一不公平做法。

歐盟 葡萄酒 法國

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