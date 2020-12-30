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拉丁美洲第一國！阿根廷通過墮胎合法化

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／即時報導
阿根廷國會參議院30日表決通過墮胎立法，成為拉丁美洲第一個墮胎合法化的國家。示意圖／Ingimage
阿根廷國會參議院30日表決通過墮胎立法，成為拉丁美洲第一個墮胎合法化的國家。示意圖／Ingimage

阿根廷國會參議院30日表決通過墮胎立法，成為拉丁美洲第一個墮胎合法化的國家。

參院自29日下午開始馬拉松式辯論，30日以38票對29票表決通過，懷孕14周以內的婦女墮胎將合法。

【中央社／布宜諾斯艾利斯30日綜合外電報導】

阿根廷參議院歷經數小時的辯論後，今天以38票贊成、29票反對、1票棄權通過墮胎法案，阿根廷成為少數幾個將墮胎合法化的南美洲國家之一。

參議院表決過關後，數千名支持墮胎法案的人士在首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）街頭上雀躍歡呼。阿根廷這項新法令，將使懷孕14週以內的女性自願墮胎合法化。

墮胎法案由總統艾柏托（Alberto Fernandez）提出，儘管遭到天主教會與福音派基督徒強烈反對，12月11日仍獲眾議院通過。

艾柏托表示：「我是天主教徒，但我必須為大家立法，每年約有3萬8000名女性因為（非法）墮胎送醫，恢復民主（1983年）以來，有超過3000人因此而死。」

在人口4400萬的阿根廷，政府指出，每年有37萬至52萬例非法墮胎。

阿根廷眾院2年前也曾通過類似法案，但後來卻被參院以31票贊成、38票反對擋下。

懷孕 阿根廷

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