受疫情、警察暴力影響 紐約命案新高

在疫情大流行與警察暴力執法影響下，美國紐約暴力事件激增。被譽為美國近年來最安全大城市的紐約，在疫情破壞許多人的生活及使企業倒閉後，許多民眾走上街頭，暴力事件激增，加上警察暴力執法引發的佛洛伊德之死事件，令該市截至29日，已累計447起殺人事件，創下近10年新高紀錄。

根據《美聯社》報導，被譽為美國近年來最安全大城市的紐約，最近剛結束近10年來最血腥的一年，截至29日，該市已累計447起殺人事件，比去年增加41%，是自2011年以來最高的數字，被槍殺的人數則比去年攀升1倍以上，接近14年來最高水平。

報導指出，在疫情破壞許多人的生活及使企業倒閉後，暴力事件開始激增，並在夏季達到高峰，紐約在7月至9月時，每月平均有57人遭殺害。相比之下，2019年每月平均33起凶殺案。凶殺案激增也引起總統川普的重視，他在8月時曾表示，若地方當局無法控制住流血事件，他將派遣聯邦特工前往。

但由於疫情定下的相關限制措施，以及佛洛伊德之死事件後街頭抗議警察暴力執法，讓紐約的犯罪高峰仍伴隨著全美暴力事件呈上升趨勢。治安專家、內布拉斯加大學奧馬哈分校名譽教授沃克表示：「新冠疫情對低收入社區造成毀滅性影響，加劇現有的社會混亂情況。」

儘管如此，從統計數據而言，紐約仍比許多大城市安全，身為美國最大城市的紐約，約有830萬居民，其凶殺率僅為10萬分之5.2。截止到12月12日止，擁有400萬居民的洛杉磯發生322起兇殺案，比去年同期的247起增長了30.4％，約為每10萬人中有8起；芝加哥的殺人事件在今年上升約56％。

【更多精采內容，詳見 】