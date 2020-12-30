台積電ADR回落 較台股溢價仍逾15%
台積電ADR周二下跌0.6%收105.56美元，較台北交易股票溢價仍逾15%；費城半導體指數跌0.2%。
美國股市周二回落，投資人擔心經濟重啟之路多舛，參議院共和黨阻撓2,000美元個人紓困補貼法案。追蹤小型股表現的羅素2000指數創下一個月來最大跌幅，
紐約時間下午4:00收盤，標普500指數下跌0.2%，報3,727.04點。道瓊工業平均指數跌68.30點，跌幅0.2%，報30,335.67點。那斯達克綜合指數下跌0.4%，報12,850.221點。羅素2000指數下跌1.8%，報1,959.363點。
台灣加權股價指數昨天跌11.02點收14,472.05點。台積電平盤，聯電跌2.5%。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 80.80 -2.88 80.70 0.13
中華電 CHT 108.45 -0.70 109.00 -0.51
台積電 TSM 594.39 -0.56 515.00 15.41
聯電 UMC 46.79 -3.82 47.40 -1.28
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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