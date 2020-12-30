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拜登：美國疫苗施打進度嚴重落後 最壞情況還在前面

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統當選人拜登（左）21日在德拉瓦州接種新冠疫苗。（美聯社）
美國總統當選人拜登（左）21日在德拉瓦州接種新冠疫苗。（美聯社）

美國至今有200萬人接種新冠疫苗，落後原定年底前有2000萬人接種的目標；美國總統當選人拜登29日發表談話表示，川普政府的疫苗配送計畫大幅落後，他執政後將全力追趕。

拜登也再度向全民示警：「疫情最糟糕的時刻還在眼前。」他說，直到明年3月，可能都還看不到好轉跡象。

拜登29日在德拉瓦州接受疫情簡報後，發表新冠談話。拜登說，川普政府幾周前才說，本月底結束前可望有2000萬人接種新冠疫苗；現在距離月底只剩幾天，美國僅數百萬人接種，若按照這種速度，美國得花上數年、而非數月，才能讓全民都接種疫苗。

拜登表示，他就任總統後，將不遺餘力確保人人都接種疫苗；他就任總統的頭100天內，將施打1億劑新冠疫苗，目標為每日施打100萬劑疫苗，是現在的5到6倍。

即便頭100天完成1億劑目標，也就是5000萬人完成接種，拜登表示，他還會要求聯邦政府通盤規畫，並爭取國會支持，讓更多人能在期限內接種。

繼拜登21日公開接種輝瑞（Pfizer）和BioNTech研發的新冠疫苗，拜登副手、美國副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）29日上午公開接種莫德納（Moderna）新冠疫苗，盼藉此建立公眾信心，鼓勵美國民眾踴躍接種疫苗，減緩疫情傳播。

華盛頓郵報報導，賀錦麗選在華盛頓聯合醫療中心接種疫苗，當地為抗拒接種疫苗最力的非裔社群。

新冠疫苗 拜登 疫情

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