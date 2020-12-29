「疫苗詐騙」隨接種展開爆增 紐約檢察長提醒民眾嚴防

紐約州檢察長詹姆斯（Letitia James）28日表示，隨著新冠疫苗近日開始接種，通過各種形式的「疫苗詐騙」層出不窮，鄭重提醒除一線醫護或高危基礎病長者外，接種時間目前均尚未確定，並且短時間內不會普及，切莫輕信冒充衛生官員以獲取個人信息甚至付款方式的詐騙行為。

州檢察長辦公室（OAG）表示，除官方以外，任何聯繫個人及家庭、宣稱可以提供疫苗的來源均須格外小心。詐騙者一般會冒充聯邦疾病防治中心（CDC）或世界衛生組織（WHO）等機構的官員，告知受害者可以直接向普通人運送、提供獲得疫苗的特殊渠道，或出售疫苗的特殊冷藏設備等。

詹姆斯提醒民眾，紐約州遵循聯邦的指導方針，疫苗會率先提供給療養院居民、工作者、一線救援人員、65歲以上癌症及基礎病患者或醫院認定的高危患病人群。除這些人以外的普通民眾，紐約尚未公布接種疫苗的具體時間安排。

州檢察長辦公室強調，若民眾接到類似的詐騙訊息，不要輕易提供社區安全號碼、信用卡或銀行帳戶等個人資訊，因為疫苗經銷商、醫療保健公司或私人保險公司均不會要求上述資料。

同時，民眾在有醫療保險的情況下是無需自掏腰包購買疫苗的，縱使沒有保險也只會收取管理費用，根據檢察長辦公室了解，無保險接種者甚至無需支付額外費用，更不用花錢把名字加在購買或參加疫苗接種的名單上，因此民眾不需為了率先施打疫苗「挺而走險」。