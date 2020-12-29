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川普拜登都支持！美眾議院加碼紓困 共和黨人面臨挑戰

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統當選人拜登。 路透
美國總統當選人拜登。 路透

美國總統川普要求國會加碼發給民眾的新冠紓困金，美國總統當選人拜登28日在德拉瓦州被問到是否支持發給每人2000美元的紓困支票，他回答「是的」；聯邦眾議院28日晚間表決通過2000美元的紓困版本，全案將送往參議院，向來反對擴大紓困預算的共和黨人將面臨抉擇。

拜登28日在德拉瓦州演說結束後，轉身離開講台，在場記者詢問拜登是否支持提高紓困金額到2000美元，他只回答「是的」，並未停下腳步說明。

美國國家廣播公司新聞網（NBC）報導，眾院通過的新案，把直接補助給全民的每人600美元方案，提高為「去年收入低於7.5萬美元的，每人2000美元。」民主黨人為多數的眾議院28日以275票同意、134票反對，通過這項加碼提案。

民主黨對紓困案的預算規模一度高達2兆美元，與共和黨主張差距擴大，讓紓困案寸步難行；美國疫情再起，拜登呼籲國會在任期結束前儘速通過紓困案，避免斷炊，民主黨妥協同意較小規模的紓困案，不料，協商過程中從未發表意見的川普，在國會通過紓困案後跳出來反對。

川普22日批評紓困金600元少得荒謬，突襲式推翻兩黨與財政部長米努勤（Steven Mnuchin）協商達成的共識，宣稱應發2000元要求國會重新擬定紓困案；趕在聯邦政府關門停擺的期限前，川普27日簽下這項涵蓋紓困款的預算案，仍批評補助金額太少，鼓勵國會擴大紓困。

拜登 川普 民主黨

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