銅價攀升 油金走低 市場擔心明年初OPEC+提高產量
銅期貨攀升，金價則走勢震盪，此前美國總統川普簽署了9,000億美元疫情紓困法案並避免政府停擺。原油下跌，儘管美股創新高，投資人仍將關注焦點擺在OPEC+增加供應的疑慮。以下是整理自彭博的商品行情：
●銅價攀升而黃金下跌
銅價在Comex一度上漲1.6%，因川普簽署刺激法案，結束家庭和企業因新冠肺炎獲得紓困的不確定性。
紐約3月交割銅期貨價格收盤上漲0.2%，報每磅3.571美元。倫敦金屬交易所周一因假期休市。
現貨金下跌0.3%至每英兩1,878.43美元，黃金盤中一度上漲0.9%，但隨後走低，因美元扳回先前跌幅。
2月交割黃金期貨下跌0.1%，收報每英兩1,880.40美元。
●OPEC+供給打壓油價
紐約原油期貨周一在清淡的交投中下跌1.3%。俄羅斯副總理表示，俄羅斯計劃下次在1月的會議上支持OPEC+進一步逐漸提高原油產量，因為原油價格正處於最佳區間。從下個月開始，OPEC+將把日產量提高50萬桶。
全球新冠病毒感染病例的增加以及相關的旅行限制，也對短期需求前景構成壓力。
Again Capital LLC的合夥人John Kilduff表示，市場在為OPEC增加供應做準備，因此油價上漲存在阻力。
2月交割的西德州中級原油（WTI）跌61美分，收於每桶47.62美元。2月交割的布蘭特原油期貨下跌43美分，收於每桶50.86美元。
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