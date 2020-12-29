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讓川普如意！美眾院通過每人發放2,000美元紓困金

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美國眾議院28日投票通過向美國民眾發放2,000美元紓困金，圖右者為議長裴洛西。（歐新社）
美國眾議院28日投票通過向美國民眾發放2,000美元紓困金，圖右者為議長裴洛西。（歐新社）

美國眾議院28日順應總統川普的要求，投票同意讓疫情紓困法案中，把向每人發放的600美元現金提高至2,000美元。但法案接下來將送往由共和黨掌控的參議院表決，仍面臨不確定性。

眾議院是以275票支持對134票反對，通過將每人直接紓困金提高至2,000美元一案。這凸顯部分共和黨人士放棄反對立場，支持川普的要求。

法案接下來將送往參議院，然而參議院是由共和黨掌控，議案能否過關，恐怕將面臨一番角力。共和黨議員主要擔心加碼發放現金將推高政府赤字。

川普在上周日之前遲遲不願簽署國會通過的紓困案法案，部分原因是他認為600美元還不夠多，要求增加到2,000美元，但這項提議讓同黨的共和黨議員大感意外。民主黨則向來支持向每人發放2,000美元紓困金。

另外，在川普周日簽署紓困法案後，美國一名官員透露，財政部計劃本周開始發放每人600美元的直接紓困金。

目前尚不清楚有多少美國民眾會在2021新年之前收到這筆款項，這名官員也沒有提供更多資訊。

共和黨 川普 疫情

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