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台積電ADR盤中創歷史新高 較台股溢價近16%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一上漲0.2%收106.15美元，較台北交易股票溢價近16%，盤中一度漲到歷史新高108.17美元；費城半導體指數跌0.2%。

美國股市三大指數都創下歷史新高，美國總統川普意外簽署合計2.3兆美元的紓困法案和政府支出法案，既避免美國政府停擺，也結束刺激計畫的不確定性。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲0.9%，報3,735.36點。道瓊工業平均指數上漲204.10，漲幅0.7%，報30,403.97點。那斯達克綜合指數上漲0.7%，報12,899.423點。三大股指均創下收盤新高。

台灣加權股價指數昨天大漲151.65點收14,483.07點。台積電漲0.8%收515.00元。聯電大漲4%收48.60元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 83.10 +2.96 81.70 1.71

中華電 CHT 109.09 +1.23 109.50 -0.38

台積電 TSM 597.03 +0.17 515.00 15.93

聯電 UMC 48.59 +4.22 48.60 -0.01

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 紐約 台股

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