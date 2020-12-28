2020美國年度新聞回顧 疫情、大選熱度高

2020年即將告終，權威外媒CBS新聞網依各月份做出焦點新聞的年度回顧，對美國而言，2020年充滿紛擾，除了疫情席捲全球，佔據多達6個月的焦點新聞，還有種族平權抗議（BLM）、彈劾案、如同肥皂劇的總統大選、毀滅性的勞拉颶風。而本次焦點回顧恰好頭尾呼應，開頭是疫情起源的新聞，12月焦點則是正向的新聞：疫苗到來了。

對全球來說，2020年令人最印象深刻的新聞必然是新冠疫情，對美國來說，更充斥其他歷史性的大事件。美國《ABC新聞網》撰文「2020年將被銘記的幾個故事」，直接以4大關鍵字涵蓋全部，包含新冠疫情、峰迴路轉的選舉、種族議題爆發、屋夜偏逢連夜雨的氣候打擊。

疫情佔半數焦點

而權威外媒《CBS新聞網》更巨細靡遺、按月份整理出焦點新聞，回顧整個2020年，其中，疫情新聞佔了6個月，更包下頭尾2個月，首先是1月的疫情起源，首例的華盛頓男子從中國武漢回美，在1月底開啟美國疫情的時間軸，代表著年終的12月，焦點新聞則是正向的訊號，疫苗即將到來，並安排到明年的接種分配。

CBS依序點出，2月的焦點新聞則是與選舉有關，是總統川普被控濫用職權與妨礙國會的彈劾案，最終參議院宣布無罪；3月又回到疫情，從世界衛生組織宣布全球大流行、東奧正式順延以來，美國全面正視疫情問題，連川普也坦承自己在初期忽視新冠的威脅。

夏季焦點：示威抗爭

4月延續疫情新聞，全美各地爆發抗爭，示威者反對各州要求人民待在家的「居家令」，美國局勢緊張、升溫；5月焦點則是種族議題，在黑人佛洛伊德之死後，全美抗爭示威四起，種族問題在大街小巷與社群網站上爆發，BLM活動甚至蔓延全球。

6月焦點新聞延續全美局勢動盪，川普為了弭平示威以「武力清場」，負面新聞喧囂直上；7月焦點較為平淡，但也與疫情有關，美國商業體育賽事陸續復賽，包含MLB與NBA等，但防疫問題仍舊令人質疑。

下半年焦點：政治大選

8月焦點新聞是氣候打擊，當季12次命名颶風來襲美國（破紀錄），其中最兇猛的就是颶風勞拉，該颶風直擊美國能原業心臟地帶，估計帶來250億美元經濟損失；再來逼近大選，9月焦點新聞回到選舉，川普「閃電速度」提名保守派法官巴瑞特補最高法院大法官空缺，此舉充滿政治算計，美國聯邦最高法院的保守派與自由派之爭涉及各項議題，川普速推目的就是確保自己人夠多，替大選後不認帳買保險。

10月則是疫情與選舉的綜合焦點新聞，川普染疫；11月則迎來肥皂劇般的總統大選，峰迴路轉的過程，包含選前預測的搖擺州不準確、郵寄選票，到拜登被認為勝選，川普強硬不認可，要立法機關推翻結果等，整年回顧一直到12月才有象徵正面的疫苗新聞做結尾。

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