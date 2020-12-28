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麥可傑克森「夢幻莊園」終售出 生前好友「2折價」6.2億收購

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
已故流行巨星麥可傑克森去世10多年後，他的「夢幻莊園」近日終於售出。美聯社
已故流行巨星麥可傑克森去世10多年後，他的「夢幻莊園」近日終於售出。美聯社

已故流行巨星麥可傑克森（Michael Jackson）去世10多年後，他的「夢幻莊園」（Neverland）近日終於售出，美國億萬富翁、投資家伯克爾（Ron Burkle）24日宣布買下這座位於加州的豪華莊園，不過價格與2015年的開價相比，打了2折之多。

伯克爾是麥可傑克森生前的好友，曾擔任過他的商業顧問。根據公開記錄，這座幾年前更名為「梧桐谷牧場」（Sycamore Valley Ranch）的莊園最終以2200萬美元（新台幣6.2億元）售出，莊園最初標價超過1億美元（約新台幣28億元），之後曾降到6700萬美元（約新台幣18億元）。

夢幻莊園佔地2700英畝（約1093公頃）、共有22棟建築物，涵蓋動物園、遊樂場、招待住所、籃球、網球球場、游泳池和電影院等，其中更有一棟1.25萬平方英尺（1161平方公尺）的豪宅、一棟3700平方英尺的泳池別墅、一個擁有50個坐席的電影院和舞蹈室，宅邸還有一個迪斯尼式的童話火車站、消防隊和谷倉。

麥可傑克森1988年以1950萬美元（約5.5億新台幣）買下這座住宅，並以「小飛俠」（Peter Pan）中夢幻莊園大門「Neverland」命名，曾是他最喜歡的度假莊園，不過他在2005年因被指控在夢幻莊園內猥褻男童而受審。

縱使法院裁定麥可傑克森罪名不成立，但他之後就搬出了這裡，「夢幻莊園」也壞了名聲，2008年麥可傑克森負荷不了「夢幻莊園」的龐大支出欠下債務，遂將其轉讓給債權方柯羅尼資本公司（Colony Capital）。

伯克爾的發言人表示，購買這座牧場「是作為土地儲備」。

伯克爾是麥可傑克森生前的好友，曾擔任過他的商業顧問。根據公開記錄，這座幾年前更名為「梧桐谷牧場」的莊園最終以2200萬美元（新台幣6.2億元）售出。美聯社
伯克爾是麥可傑克森生前的好友，曾擔任過他的商業顧問。根據公開記錄，這座幾年前更名為「梧桐谷牧場」的莊園最終以2200萬美元（新台幣6.2億元）售出。美聯社
麥可傑克森1988年以1950萬美元（約5.5億新台幣）買下這座住宅，並以「小飛俠」中夢幻莊園大門「Neverland」命名。法新社
麥可傑克森1988年以1950萬美元（約5.5億新台幣）買下這座住宅，並以「小飛俠」中夢幻莊園大門「Neverland」命名。法新社
夢幻莊園佔地2700英畝（約1093公頃）、共有22棟建築物，涵蓋動物園、遊樂場、招待住所、籃球、網球球場、游泳池和電影院等。法新社
夢幻莊園佔地2700英畝（約1093公頃）、共有22棟建築物，涵蓋動物園、遊樂場、招待住所、籃球、網球球場、游泳池和電影院等。法新社

電影 牧場 猥褻

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