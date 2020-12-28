川普還是沒簽紓困與支出法案　美政府周二面臨關門危機

由於美國總統川普拒絕簽署核准總規模2.3兆美元的財政與紓困配套方案，導致數百萬失業的美國民眾將無法領取失業救濟金，而且部分聯邦政府機構也將因欠缺運作資金而面臨關閉，使美國政府在今年的最後數日陷入混局。

川普在周日（27日）承受兩黨國會議員壓力，議員要求川普停止封殺國會上周通過的疫情紓困與政府撥款法案。

川普要求國會修改法案內容，將發給美國民眾的現金從600美元提高至2,000美元。

許多經濟學家認為，這項法案中的財務紓困金額應該要更高，以協助經濟再次運作，但他們表示，為受疫情封鎖措施衝擊的美國民眾提供立即的支援依然是迫切有必要的。

透過疫情紓困方案為約1,400萬名民眾發放失業救濟金的措施在26日到期，但如果川普簽署法案，將能重啟運作直到3月中。

此外，這項法案還包含為政府機構運作提供的1.4兆美元資金，如果川普不簽署法案，那麼部分政府機構將在周二（29日）關閉運作，將導致數百萬名公務員可能領不到薪水，除非國會採取行動，提出川普能接受的權宜措施。

一個參與研擬紓困法案的兩黨議員團體敦促川普立即簽署，表示如果川普決心否決法案，就趕快實際否決，以便讓其他支持的人在為時已晚前採取行動。