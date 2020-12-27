快訊

英國班機目前採檢18人 指揮中心：1發燒送醫4有症狀

國史館針對鹿窟事件出新書 公布蔣經國罕見批示

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加州通過自駕車送貨 無人科技里程碑

台灣醒報 / 記者陳謙╱台北報導
加州日前通過讓Nuro自駕車上路進行商業貨運服務。(photo by nuro offical website)
加州日前通過讓Nuro自駕車上路進行商業貨運服務。(photo by nuro offical website)

加州日前通過審核，讓Nuro公司的無人自駕車未來能夠在公開道路上行駛，並進行商業貨運作業。全球近年持續發展無人運輸科技，過去也有曾過自駕車輛送貨的服務，但僅限於小運量且低速的載具，如今無人貨車開上道路，可視為智能科技的一大突破。

自駕貨車加州上路

《BCC》報導，Nuro是由兩位前Google工程師所創立的貨運自駕車研發公司，此次加州政府放行Nuro旗下自駕車輛將能夠在一般道路上行駛，並進行商業貨運服務。相關部門主管表示，商用貨運自駕車能夠上路將是自駕科技的重大里程碑。

Nuro未來上路的自駕車最高時速將達到35英里/時(56公里/時)，且僅能在許可的天氣狀況下行駛。該公司的R2車型今年初就曾在德州協助運送披薩和超市貨品，蛋型的車身內配備兩個可控溫的運倉，在貨物抵達收件者所在處後，收件者可透過預先取得的密碼來取貨。

日本、中國也運貨

過去Amazon就曾推出過Amazon Scout服務，透過小運量的自駕車將貨物運送到收件者家中。日本和中國也曾推出無人車運貨服務，但僅限於行駛於人行道等非一般道路，故此次加州通過的Nuro計畫將替無人貨運服務開創新篇章。

當然，自駕車貨運在各層面仍有許多隱憂待釐清，如正式上路後的道路安全、疫情下自駕車的接觸風險等問題，都必須一步步改善，但仍不改無人科技對未來人類生活佔有重大地位的趨勢。

【更多精采內容，詳見

日本 人行道 疫情

延伸閱讀

前Google工程師創立自駕新創Nuro 成加州第一家獲准商用化的公司

加州迪士尼耶誕節當天關門 60多年來第一次

趨勢觀察／5G+AI自駕計程車 運輸新革命

加州拉丁裔州務卿 接替賀錦麗參院席位

相關新聞

加州通過自駕車送貨 無人科技里程碑

加州日前通過審核，讓Nuro公司的無人自駕車未來能夠在公開道路上行駛，並進行商業貨運作業。全球近年持續發展無人運輸科技，過去也有曾過自駕車輛送貨的服務，但僅限於小運量且低速的載具，如今無人貨車開上道路，可視為智能科技的一大突破。

田納西爆炸案╱63歲男涉案 疑為自殺炸彈

田納西州納許維爾市聖誕節當天發生的爆炸案調查26日出現突破，聯邦調查局(FBI)大批探員當天上午到納許維爾市郊區安提阿(...

納許維爾驚爆／不顧自身安全撤離居民 英雄6警獲公開表揚

六名納許維爾市警察在聖誕節清晨裝有炸彈的露營車爆炸前，緊急撤離附近居民，他們迅速行動挽救民眾生命，不顧己身安全，被視為是...

納許維爾驚爆／「倒數聲讓人不安…」 夫妻逃過一劫

住在納許維爾市的蓓西‧威廉斯(Betsy Williams)和金‧瑪德倫(Kim Madlom)，在聖誕節早晨仍睡眼惺忪...

納許維爾驚爆／田州大部分通訊仍停擺

田納西州納許維爾市中心25日爆炸案發生後，聯邦調查人員26日持續梳理現場線索；與此同時，電訊服務中斷問題仍繼續困擾田納西...

納許維爾驚爆／緝兇！懸賞金快速攀至31.5萬元

田納西州納許維爾(Nashville)市區於25日清晨發生露營車爆炸案，聯邦與田州正全力追緝兇手，目前懸賞金已高達31....

高中生創公益組織讓孩童愛上科學 還打校隊錄取史丹佛

愛好科學的美國高中生穆罕默德（Ahmed Mohamed）在校生活忙碌且充實，不只顧好高中學業，還兼修大學課程，甚至還成...

美國伊利諾州保齡球館爆發槍擊案 3死3傷

美國伊利諾州警方表示，一名槍手今天在羅克福市（Rockford）一座保齡球館開槍掃射，造成3人死亡、3人受傷

美國田納西州耶誕節大爆炸 警搜索附近可疑民宅

美國南部城市納希維爾市耶誕節早晨發生大爆炸，造成數人受傷、數十座建築受損。為調查此案，當局今天搜索當地一處民宅

阿瑪迪斯等百老匯劇幕後推手 伯林德90歲逝世

製作超過百齣百老匯舞台劇及音樂劇，獲頒25座美國劇場界最高榮譽東尼獎的伯林德（Roger Berlind）逝世，享耆壽9...

田納西耶誕劫 納許維爾清晨大爆炸

美國南方耶誕節不平靜。田納西州首府納許維爾廿五日清晨約六時半發生爆炸，一輛停在市區路旁的露營車持續發出倒數警告及音樂後爆...

天災、疫情、爆炸…鄉村樂之都今年難過

對田納西州首府納許維爾來說，今年是格外艱難的一年：先是三月釀成廿五人死亡的龍捲風，五月發生歷來該市最大規模的大停電，持續...

熱門新聞

龐貝城首次挖掘出「熱食餐廳」 羅馬人拿雞鴨當廣告宣傳

川普再籲發2千美元 批錯在中國

英媒：台灣毛小孩比15歲以下青少年還多

星期人物／谷歌法務長沃克 在台出生的忠誠護法

拜登警告 川普若續擋紓困將導致毀滅性後果

田納西耶誕劫 納許維爾清晨大爆炸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。