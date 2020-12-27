加州通過自駕車送貨 無人科技里程碑

加州日前通過審核，讓Nuro公司的無人自駕車未來能夠在公開道路上行駛，並進行商業貨運作業。全球近年持續發展無人運輸科技，過去也有曾過自駕車輛送貨的服務，但僅限於小運量且低速的載具，如今無人貨車開上道路，可視為智能科技的一大突破。

自駕貨車加州上路

《BCC》報導，Nuro是由兩位前Google工程師所創立的貨運自駕車研發公司，此次加州政府放行Nuro旗下自駕車輛將能夠在一般道路上行駛，並進行商業貨運服務。相關部門主管表示，商用貨運自駕車能夠上路將是自駕科技的重大里程碑。

Nuro未來上路的自駕車最高時速將達到35英里/時(56公里/時)，且僅能在許可的天氣狀況下行駛。該公司的R2車型今年初就曾在德州協助運送披薩和超市貨品，蛋型的車身內配備兩個可控溫的運倉，在貨物抵達收件者所在處後，收件者可透過預先取得的密碼來取貨。

過去Amazon就曾推出過Amazon Scout服務，透過小運量的自駕車將貨物運送到收件者家中。日本和中國也曾推出無人車運貨服務，但僅限於行駛於人行道等非一般道路，故此次加州通過的Nuro計畫將替無人貨運服務開創新篇章。

當然，自駕車貨運在各層面仍有許多隱憂待釐清，如正式上路後的道路安全、疫情下自駕車的接觸風險等問題，都必須一步步改善，但仍不改無人科技對未來人類生活佔有重大地位的趨勢。

【更多精采內容，詳見 】