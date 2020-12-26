美紓困金發多少...下周一表決

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電

美國總統川普建議把發給國民的紓困金提高到2,000美元後，在國會引發新的分歧，遭遇眾議院共和黨議員反對。這起共和黨的「府會內訌」事件可能危及上千萬名民眾的失業補助，甚至可能導致聯邦政府29日起局部關門。

美國總統川普日前不滿意兩院已通過的紓困法案中，發給國民的紓困金600美元太少，推文建議應給2,000美元，並暗示可能否決這項法案。眾院民主黨議員隨後順應川普建議，提高發放的紓困金，但民主黨籍的眾院議長裴洛西24日未能與共和黨人針對提高紓困金達成共識，表決時也未能達到「一致同意」的門檻。。

眾院下周一（28日）將推動全院表決新法案，新法案內容類似於國會本周已通過的紓困法案。民主黨先前已希望每人發放2,000美元的紓困金，但共和黨反對，認為這會大幅擴增現為9,000億美元的紓困方案規模。

彭博資訊報導，川普正在佛州海湖莊園過耶誕節，國會本周已通過的9,000億美元紓困、綁1.4兆美元政府支出法案已送到佛州，若川普未簽署這項法案，約1,400萬民眾的失業救濟金措施將在26日到到期，從而加劇美國經濟復甦減緩的困境。

此外，若川普未在在28日午夜前簽署這項法案，目前靠臨時資金支持運作的聯邦政府29日起將局部關門，但眾院可能試圖在推動權宜支出法案，避免這個命運。

川普 共和黨 民主黨

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