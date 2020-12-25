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彭博報導：龐培歐因妻子確診才展開隔離觀察

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務卿龐培歐夫婦。美聯社
美國國務卿龐培歐夫婦。美聯社

美國國務卿龐培歐因接觸新冠確診者，16日起展開隔離觀察；彭博24日報導，這是因為龐培歐的妻子蘇珊（Susan Pompeo）確診新冠肺炎。

就在國務院宣布龐培歐隔離前，華盛頓郵報與美聯社16日報導，龐培歐夫婦15日晚間在國務院作東，舉辦室內派對招待國務院外交官及眷屬，廣邀900多人，結果到場賓客不到70人；即便如此，國務院高調舉辦室內派對，讓美國外交官、眷屬和國務院官員深陷染疫風險，有受邀者批評這是「完全不負責任」。

彭博報導，目前尚不清楚蘇珊的感染途徑，但負責處理國務院舉辦派對賓客名單的蘇珊是在16日之前就確診。

彭博報導，龐培歐16日開始隔離，同日，國務院宣布取消龐培歐任內最後一次邀請各國大使參與的例行假日派對。

彭博報導也提到，國務院並未發表評論。

龐培歐在私人推特說，他與妻子沒有參與過任何國務院或白宮舉辦的假日派對，他慎重表示「這是假的」，並稱這已經不是新聞報導，這比八卦更糟糕，不道德且可能違法。

儘管如此，龐培歐仍沒有正面回應妻子是否確診新冠肺炎。  

龐培歐 國務院 派對

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