美政府下周恐被迫關門

美國總統川普23日否決國會通過的7,400億美元國防政策法案，凸顯美國府、會衝突持續升高；川普還威脅將否決總額2.3兆美元的聯邦政府支出及紓困計畫法案，可能使聯邦政府被迫關門。

川普表示，他否決每年一度的國家國防授權政策（NDAA）法案，因為這項法案「與政府在國家安全與外交政策行動上致力於美國優先的努力相矛盾」；此案遭到否決，將影響美國軍餉發放及其他國防支出。

民主黨與共和黨議員都普遍反對川普否決NDAA法案。眾院議長裴洛西（民主黨籍）表示，眾院將於28日復會後，表決是否要推翻川普的否決之舉。

參議院多數黨（共和黨）領袖麥康納強調，共和黨黨團將推翻川普的「否決」決定。參議院也將表決「推翻」案。國會兩院需有三分之二的票數，才能推翻川普的否決行動。

川普另外並要求國會對1.4兆美元聯邦政府年度支出及9,000億美元疫情紓困法案做大幅度修改。他要求國會在紓困案中，納入對每位美國公民每周發放2千美元條款，這比紓困計畫給每位失業勞工每人每周600美元額外給付高出甚多。

川普未明白表示將否決聯邦支出與紓困法案，顯然希望國會能夠進行修改；但若川普在12月28日之前不簽署此案，則1.4兆美元的年度支出預算也無法動支，聯邦政府許多部門下周就因為無錢可用而被迫關門，可能影響肺炎疫苗的分發工作。

川普接到國會送交的年度支出與紓困法案後，有十天（不包括周日）決定是否要否決；如果不否決，就自動成為法律；如果否決，國會可立即推翻；如果他在明年元月3日新國會宣誓就職時都不動作，法案將流產。