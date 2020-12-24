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真正報佳音！ 美教會免費送汽油

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
在聖誕節前夕，美國許多教會透過活動希望為世人帶來盼望。(Photo by Joe Goldbergon Flickerunder Creative Commons license)
在聖誕節前夕，美國許多教會透過活動希望為世人帶來盼望。(Photo by Joe Goldbergon Flickerunder Creative Commons license)

教會聖誕節送大禮，免費幫民眾加油。美國多間教會不約而同在今年聖誕節前夕，為社區的民眾提供免費加油服務，希望在佳節團聚之前，為民眾帶來一絲溫暖與盼望。

《基督教廣播網》報導，位於休士頓的大以馬內利教會日前舉辦送汽油服務，每位民眾可獲得25美元（約台幣710元）加油金。教會牧師夫婦表示，希望透過這項活動分享祝福與給予人們盼望，史都華牧師指出，「像我們是可以去幫助較需要幫忙的人，而透過服事，我們想要告訴辛苦的人世上仍有一絲希望。」

牧師太太塔米表示，「這樣讓人們知道凡事都是有希望的，我們想要讓大家知道有盼望以及上帝是真的存在。」該教會一共送出價值1萬美元的加油金，預估讓400輛汽車受益。

據《維多利亞倡導者》報導，休士頓示羅浸信會教會同樣也在當地舉行聖誕節免費加油活動，民眾可獲得10美元加油金與披薩等食物。

教會牧師羅伯茲表示，「我們國家在政治與種族上出現分裂，我們希望做一些事將社區的人團結在一起去服務別人，在疫情期間播下希望與喜悅的種子。」

他也指出，接受這份禮物的民眾到了加油站，只要待在車內，就有志工會幫忙加油及洗車窗，離開前再贈送披薩與一張禮物卡。

據《WAVY電視台》報導，維吉尼亞全球團契教會牧師羅傑斯則選擇在當地維吉尼亞海灘免費發送加油卷活動，讓附近居民在聖誕節前夕享受這份大禮，預計發送給100輛車各15美元的加油金。

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聖誕節 加油站

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