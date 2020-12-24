美國經濟嚴重停滯 房產市場萎縮

美國的經濟因疫情嚴重停滯，可能影響未來數十年。因為疫情，美國的經濟在這一年嚴重停擺，雖然有刺激振興方案，中間因封鎖令減緩一度讓消費者支出回溫，但第二波疫情加上疫苗效果不明，美國很可能再度面臨停滯，且會嚴重影響到未來數十年。

路透社報導報導，將近一整年的疫情肆虐加上刺激計劃延遲，已經嚴重消耗美國的經濟能量。數據顯示，自5月疫情嚴重肆虐以來，11月消費者支出首次下降，而支出的下降意味收入的下降。

甚至房屋市場、這個經濟上的「明星」也明顯疲軟。新住宅的銷售量在11月跌至五個月以來的低點，緊隨21日數據發佈的報告顯示，消費者信心在12月跌至四個月的低點。

雖然財政刺激政策讓第三季度美國生產總值出現歷史性增長之後，但多數分析師對於第四季度仍然呈現悲觀狀態。紐約FHN Financial首席經濟學家克里斯•洛表示：「十一月經濟失去動力。」

截至12月底，失業救濟人數雖然少了8萬多人，但消費信心下降，向來強勁的房屋市場也銷售不佳。

經濟報告報導，美國長達一年的消耗加上未來前景不明，疫苗不知道效果如何，可能會造成長達數十年的影響。

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