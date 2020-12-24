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川普否決明年度國防預算 斥為「中俄禮物」

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

美國總統川普23日致函聯邦參議院，否決2021財年國防授權法案（NDAA FY21）；川普表示，這部法案限制美國總統從外國地區撤軍、准許國防部把邦聯時代人物命名的軍事基地改名，還不修正「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230條。

川普表示，這部法案未囊括關鍵的國安措施，內容不尊重退伍軍人與美國國軍歷史，且牴觸美國在國安及外交政策的努力，「這是給中國與俄羅斯的『禮物』。」

這部法案為明年度美國國防預算，預算規模為7410億美元，聯邦參眾議院分別在本月8日及11日通過，川普選在法案生效前最後一日，行使否決權。

川普表示，沒人比他更努力投資軍隊，他已經投入2兆美元，過去四年來，政府幾乎已經完全重建美國軍隊。

川普主張，國防授權法應納入修正「通訊端正法」第230條，終結「網路平台經營者可以進行內容審查，且內容涉及不當或侵權，經營者得以免責」；他認為，該條文讓大型科技公司規避責任，也威脅美國國家安全和選舉誠信，若這項條文存在，則美國不會安全。

川普表示，第230條是極為嚴重的國安風險，不僅美國情報活動寸步難行，也會讓來自外國的假訊息在網路上傳播，對國安與選舉完整性造成嚴重威脅。

川普也反對，國防授權法准許國防部把邦聯時代人物命名的軍事基地改名。

此外，川普表示，國防授權法限制總統在應對國家緊急狀況時可動用的軍事建設資金規模，如今是外國政府可直接攻擊美國家園的時代，總統必須要在不需等候國會授權的狀況下，就能保護美國人民。

川普批評，這部法案多處直接牴觸政府的外交政策，尤其是撤軍。他反對無止盡的戰爭，美國人民也是，這部法案意圖限制美國總統自阿富汗、德國與南韓撤軍的權力，不僅惡劣還違反美國憲法保障總統是陸海軍總司令的權力。

川普否決，意味著美國國防部海內外的部署和計畫都面臨斷炊，眾院國防委員會主席史密斯（Adam Smith）在法案通過後曾說，「我們會回來（國會）投票推翻他（川普）的否決」。

美國政治新聞網站Politico報導，眾議院規畫所有議員在耶誕節過後的周一（28日）返回華府投票，推翻川普的否決；若眾院表決通過，維持原本通過法案，參議院也將會在29日舉行會議，處理此案。

根據規定，三分之二的參眾議員需支持原案，才能撤銷川普的否決。

川普 國安

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