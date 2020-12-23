後川普時代 華郵、紐時拚即時新聞 選擇首爾做亞洲分社
繼紐約時報之後，華盛頓郵報為建立全球24小時的新聞編輯台，也選定首爾而捨東京，做為在亞洲新設的突發新聞中心。
華郵周一發布新聞稿說，明年將在首爾和倫敦分設新聞中心，「編制有記者和編輯，主要重心是負責美國和全球在華府深夜發生的即時新聞。」
華郵表示，未來將「一周七天每天24小時主動而快速地運轉，著重重大新聞的即時報導，經過疫情、抗爭、政治化的一件，即時新聞已漸漸成為我們敘事資源的一環」。
每一中心將編制四名突發新聞記者、兩名編輯，一名視覺美編、一名互動編輯（audience editor），及至少一名多平台編輯。
華郵和紐時趁所謂「川普效應」（Trump bump）消退之際拓展亞洲觸角，隨拜登上台，國內政治種種亂象引發的新聞話題即將告一段落，這兩大報社正尋求推動下一個成長機會。
中國在香港通過國安法後，紐約時報7月已宣布，將把香港的業務搬到首爾。紐時和華郵不約而言捨棄東京，選擇了首爾。
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