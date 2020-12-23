快訊

新冠確診境外+6！案711接觸者採撿今出爐 陳時中14：00說明

後川普時代 華郵、紐時拚即時新聞 選擇首爾做亞洲分社

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
紐時和華郵不約而言捨棄東京，選擇了首爾做亞洲新聞中心。路透
紐時和華郵不約而言捨棄東京，選擇了首爾做亞洲新聞中心。路透

紐約時報之後，華盛頓郵報為建立全球24小時的新聞編輯台，也選定首爾而捨東京，做為在亞洲新設的突發新聞中心。

華郵周一發布新聞稿說，明年將在首爾和倫敦分設新聞中心，「編制有記者和編輯，主要重心是負責美國和全球在華府深夜發生的即時新聞。」

華郵表示，未來將「一周七天每天24小時主動而快速地運轉，著重重大新聞的即時報導，經過疫情、抗爭、政治化的一件，即時新聞已漸漸成為我們敘事資源的一環」。

每一中心將編制四名突發新聞記者、兩名編輯，一名視覺美編、一名互動編輯（audience editor），及至少一名多平台編輯。

華郵和紐時趁所謂「川普效應」（Trump bump）消退之際拓展亞洲觸角，隨拜登上台，國內政治種種亂象引發的新聞話題即將告一段落，這兩大報社正尋求推動下一個成長機會。

中國在香港通過國安法後，紐約時報7月已宣布，將把香港的業務搬到首爾。紐時和華郵不約而言捨棄東京，選擇了首爾。

首爾 紐約時報 香港

延伸閱讀

川普揚言 可能不簽署國會好不容易才通過的紓困案

列入實體清單還不夠 美議員促川普加強限制中芯國際

抨擊川普淡化駭客攻擊 拜登：我將嚴肅面對

川普擴大施壓中俄企業

相關新聞

金融時報：紓困案緩不濟急 無法成為美國經濟的萬靈丹

美國國會參、眾兩院21日通過歷來規模第二大、約9,000億美元的紓困方案，意味國會持續數月的艱苦爭鬥終於將塵埃落定，也為...

後川普時代 華郵、紐時拚即時新聞 選擇首爾做亞洲分社

繼紐約時報之後，華盛頓郵報為建立全球24小時的新聞編輯台，也選定首爾而捨東京，做為在亞洲新設的突發新聞中心。

拜登：疫情危機未結束 上任將推動新一輪紓困

美國總統當選人拜登今天說，他上任時將要求國會通過另一項2019冠狀病毒疾病（COVID-19）紓困法案，堅稱人民會希望共...

川普公布20人特赦名單！包括穆勒調查案認罪2人

華盛頓郵報報導，美國總統川普22日公布一項20人的特赦名單，包括三名前共和黨眾議員和穆勒調查案中認罪的二人。

川普揚言 可能不簽署國會好不容易才通過的紓困案

美國總統川普周二（22日）暗示，他可能不會簽署國會才剛好不容易通過的9,000億美元新一輪紓困方案。

美國史上第二大規模 9,000億美元紓困案過關

美國國會參、眾兩院21日通過歷來規模第二大、約9,000億美元的紓困方案，將為企業提供一系列的租稅減免、並發給民眾現金。...

財長證實 美財部遭駭客入侵

美國聯邦政府電腦系統疑似遭一群俄羅斯支持的駭客入侵事件持續發酵，美國財政部長米努勤21日首度證實，財政部的電腦系統遭駭客...

川普擴大施壓中俄企業

美國總統川普距離卸任已剩不到一個月，仍在持續擴大施壓中國大陸，不僅把100多家中國大陸和俄羅斯公司，列入一份與陸、俄軍方...

小姊弟滑雪橇失速落入結冰池塘 5名高一生緊急救援不求回報

紐澤西州當地8歲女童奧莉維亞（Olivia Heid）和4歲弟弟RJ上週四生平第一次坐上雪橇滑雪，期間雪橇突然失速衝進下方池塘裡，幸虧在場5位高一生及時伸出援手讓小姊弟倖免於難。

美西點軍校爆40餘年來最大作弊醜聞 73人涉案

全球爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，美國軍事學院（United States Military Ac...

美眾院通過、等川普簽字 米努勤：600元紓困金最快下周到

年底休會在即，各種拖延藉口也都用過了，規模9000億元最新一輪疫情經濟紓困法案21日晚間在眾院表決過關，在參院通過後，即...

建議發布行政命令 川普女律師力勸查封投票機

消息人士透露，川普團隊律師席妮．鮑威爾(Sidney Powell)繼18日與川普幕僚會晤後，20日晚間又回到白宮，據報...

熱門新聞

納瓦尼如何被下毒？俄特務被設局套話 曝毒劑藏他內褲

不受露骨性感照外洩影響 泰國「甄嬛」幫泰王修補形象

馬斯克證實曾想把特斯拉賣給蘋果 遭庫克拒絕會談

「半澤直樹」原作同事 半澤淳一將升任銀行總裁

她出車禍頭痛好幾天 睡醒驚覺不對勁：頭居然「旋轉180度」

他作客友人家驚見「橘子飯」 網友好奇滋味如何？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。