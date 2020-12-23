列入實體清單還不夠 美議員促川普加強限制中芯國際

美國兩位共和黨重量級議員周二（22日）敦促川普政府強化上周五公布的新規定，這些規定用於防止中芯國際取得美國的先進技術。

美參議員魯比歐和眾議員麥克考表示，商務部將中芯國際列入實體清單的做法不夠強硬，應該改寫規定以防堵「危險的漏洞」。這些漏洞將使幾乎所有對中芯國際的銷售持續進行、不受任何限制，還會為中共提出的軍事優勢目標提供支持。

魯比歐和眾議員麥克考擔心，如果不做出改變，這些規定將完全無法應對這個日益升高的國安威脅。

商務部不予置評，但部長羅斯18日表示，將中芯國際列入實體清單是必要措施，防止中國大陸透過中芯國際利用美國技術，幫助本國先進的技術水準支持其破壞穩定的軍事行動。

兩位議員非常關切這項議題，因為最新的限制措施，僅適用於生產10奈米及此規格以下半導體所需的唯一核心技術。他們認為，美國政府看似允許中芯國際可取得幾乎所有的半導體製造設備。