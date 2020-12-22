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小姊弟滑雪橇失速落入結冰池塘 5名高一生緊急救援不求回報

聯合新聞網 / 綜合報導
美國8歲女童和4歲弟弟生平第一次坐雪橇就意外掉進結冰池塘。圖／取自nypost
美國8歲女童和4歲弟弟生平第一次坐雪橇就意外掉進結冰池塘。圖／取自nypost

美國媒體《紐約郵報》（New York Post）報導，紐澤西州當地8歲女童奧莉維亞（Olivia Heid）和4歲弟弟RJ上週四生平第一次坐上雪橇滑雪，期間雪橇突然失速衝進下方池塘裡，幸虧在場5位高一生及時伸出援手讓小姊弟倖免於難。

小姊弟35歲的爸爸海德（Rich Heid）表示當時他們選了相對安全的小坡道滑雪，姊弟第1次從坡道滑下去時就愛上那個感覺，但他們第2次滑雪橇時，雪橇轉往結冰池塘的方向衝去。海德隨即跳上另一個小雪橇追趕小姊弟，一邊對他們大喊：「跳下來！跳下來！」5名在池塘附近滑雪橇的高一生聽到海德尖叫聲，停下來查看池塘狀況。

其中一位高一生是當地14歲童子軍佛利（Kiernan Foley），他聽見海德大叫時看到「雪橇飛快地往下衝」，於是不假思索立刻跳進結冰的湖水中，涉水解救嚇壞的小姊弟，還在救援過程中弄丟了雪靴。他的好友包括15歲的戴（Ryan Day）和14歲的斯卡里斯（Drew Scalice）、迪特里希（Joseph Dietrich）和阿瑪根（Tyler Armagan）也從旁支援，並在姊弟父母趕來現場前安撫孩子的情緒。

奧莉維亞說自己當時全身溼透了，又冷又害怕，直言「男孩們幫了大忙。」小姊弟35歲的媽媽艾爾貝克（Stephanie Irlbeck）認為當時如果沒有男孩們救援，RJ很有可能掉到結冰的湖面底下，「結局可能會不同」，她感謝男孩們「避免災難發生，且完全不求回報。」

佛利說自己做了應該做的事，「不為任何報酬而做。」表示當下只是擔心小朋友的安危，很開心他們一切無恙。阿瑪根也認為任何人都會這麼做，「只是我們碰巧在那裡。」

艾爾貝克指出大人不見得會做出這樣的義舉，大讚這群男孩的行為很了不起：「值得全世界喝采。」

紐約

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