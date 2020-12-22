美司法部翻舊帳 將起訴30年前空難嫌犯

美國司法部長巴爾21日表示，希望將30年前造成洛克比空難的利比亞嫌犯馬蘇德從利比亞帶回美國審判。當年的空難造成270人身亡，其中包括190名美國人，馬蘇德當初是格達費政府時期的情報員，是負責製作炸彈的其中1員，此起空難發生後，也導致航班所屬的泛美航空破產倒閉，利比亞更遭到聯合國制裁。

呼籲引渡美國受審

根據《半島電視台》報導，巴爾21日在洛克比空難32周年悼念日的場合時表示，他們希望能繼續與蘇格蘭繼續合作打擊相關犯罪（洛克比空難地點在蘇格蘭）。巴爾說，現在的利比亞政府不應該支持過去格達費時期的恐怖行為，呼籲利國政府將位於利比亞的馬蘇德引渡到美國進行審判。

當年美國的總統是老布希，巴爾當時就已經進入司法部任職，因此印象特別深刻。那時的利比亞政府拒絕引渡嫌犯至美國，但後來在各國協調下讓他們在荷蘭受審，費希邁與馬蘇德目前都沒有遭到指控。

空難影響深遠

馬蘇德與其他2位利國情報員邁格拉希、費希邁被指控需要為洛克比空難負責，但至今只有邁格拉希因此受審定罪，邁格拉希也在2009年因為罹患癌症，被蘇格蘭以人道理由釋放，最後於2012年過世。1988年12月21日，泛美航空AM103號班機於洛克比上空被炸出1個破洞後隨即墜機。

這次炸彈襲擊被視為一次對美國嚴重的象徵性襲擊，是911事件發生前最嚴重的恐攻事件，格達費雖然在2003年承認了對炸彈襲擊負有責任，並向遇難者家屬提供了27億美元的賠償，但他仍堅持從未下令執行此次襲擊。此次事件亦影響了泛美航空的營運，該公司在空難發生的3年後宣告破產。

卸任前仍積極作為

川普總統雖然即將卸任，但他在外交上卻打破過往總統在交接前較低調的傳統，四處在國際上積極作為。他最近還制裁尼加拉瓜的左派政府官員與古巴企業，希望藉此讓他們不要互通有無，古巴目前仍面臨美國的經濟制裁。

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