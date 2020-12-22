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美國國會挑燈夜戰 通過9000億美元新冠紓困案

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國聯邦參議院和眾議院21日深夜接連表決通過預算規模2.3兆美元的2021會計年度聯邦政府撥款法案，其中包含9000億美元的新冠紓困案，為紓困到期的美國民眾解了燃眉之急。

這項紓困案在21日深夜通過後，立即送往白宮，預備交美國總統川普簽署實施。這是川普今年3月簽署第一部總額2.2兆美元紓困案後，將第二度簽署紓困案。

兩院通過的新版紓困案，總規模為9000億美元，將發放給美國民眾（包括成人與小孩）每人600美元的支票，且持續11周、每周300美元的失業救濟金，擴大其他兩項失業救濟計畫；為小企業提供超過3000億美元，包括第二階段的「薪資保護貸款計畫」 （Paycheck Protection Program，PPP）。

這項紓困案將投入超過500億美元執行疫苗配送。

參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）表示，這項紓困案將幫助美國家庭挺過這次疫情大流行；沒有完美的立法，但多數、跨黨派的國會議員認知到，當這部法案被送到總統辦公桌上時，它將產生不可思議的良效。

在川普簽署發布前，美國總統當選人拜登推文表示，讚許最新通過的紓困案，但工作遠遠沒有結束，新的一年開始，國會需要立即著手支持政府提出的新萬肺炎計畫。

拜登表示，他要向苦苦掙扎的民眾傳遞一項訊息：「援助將至」（help is on the way）。

▌延伸推薦：

▪【疫苗專題】新冠疫苗開打了！全球競爭疫情終點線 台灣起步早為何還落後？

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