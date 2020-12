美國國會挑燈夜戰 通過9000億美元新冠紓困案

美國聯邦參議院和眾議院21日深夜接連表決通過預算規模2.3兆美元的2021會計年度聯邦政府撥款法案,其中包含9000億美元的新冠紓困案,為紓困到期的美國民眾解了燃眉之急。

這項紓困案在21日深夜通過後,立即送往白宮,預備交美國總統川普簽署實施。這是川普今年3月簽署第一部總額2.2兆美元紓困案後,將第二度簽署紓困案。

兩院通過的新版紓困案,總規模為9000億美元,將發放給美國民眾(包括成人與小孩)每人600美元的支票,且持續11周、每周300美元的失業救濟金,擴大其他兩項失業救濟計畫;為小企業提供超過3000億美元,包括第二階段的「薪資保護貸款計畫」 (Paycheck Protection Program,PPP)。

這項紓困案將投入超過500億美元執行疫苗配送。

參議院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)表示,這項紓困案將幫助美國家庭挺過這次疫情大流行;沒有完美的立法,但多數、跨黨派的國會議員認知到,當這部法案被送到總統辦公桌上時,它將產生不可思議的良效。

在川普簽署發布前,美國總統當選人拜登推文表示,讚許最新通過的紓困案,但工作遠遠沒有結束,新的一年開始,國會需要立即著手支持政府提出的新萬肺炎計畫。

拜登表示,他要向苦苦掙扎的民眾傳遞一項訊息:「援助將至」(help is on the way)。