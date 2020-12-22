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12歲小兄弟發明「聖誕樹神器」大賺700萬 利潤10%捐給動物收容所
美國12歲小兄弟阿亞安和米奇（Ayaan and Mickey Naqvi）發明了防摔掛鉤，能讓聖誕吊飾牢牢掛在聖誕樹上，還因此大賺25萬美金（約合新台幣703萬元）。
美國有線電視新聞網CNN報導，兩兄弟日前發現最喜歡的吊飾從聖誕樹滑落摔壞，想到如果在吊飾上加裝束緊裝置，吊飾就能安全地固定在樹枝上，不像傳統吊飾很容易一碰就從樹上掉下來。
阿亞安說他當時將這個點子發佈在學校計畫裡，老師跟父母都表示很有趣，他覺得有利可圖便跟米奇開始一連串行動：「我們一起設計產品、申請專利、架設網站、計算利潤還開始做市場分析...我們什麼都做了，把每個月都當聖誕節在過。」
兩兄弟在去年聖誕市集前6個小時賣出價值超過1,000美金（約合新台幣28000元）的產品後，決定將他們的產品推向世界。
在接下來幾個月，美國廣播公司的晨間新聞節目早安美國（Good Morning America）跟美國最大電視購物頻道QVC都介紹了他們的商品，讓他們的商品2次搶購一空。
阿亞安和米奇在短短一年之內的收入就超過了25萬美元，他們決定將已賺取以及未來全部利潤的10％捐贈給當地的動物收容所。從小就愛動物的阿亞安表示：「我希望盡我所能幫助動物。」
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