蟒蛇上桌？若通過食安檢驗 緬甸蟒將成美佛州新菜色

美國佛羅里達州生態系深受緬甸蟒蛇所害，為了去除外來種威脅，科學家們正在檢驗緬甸蟒的汞含量，一旦確認對人體無害，佛州各處餐廳都能將其加入菜單，民眾抓到蟒蛇也可以食用。

緬甸蟒並非佛州的原生動物，很有可能是被人養來當成寵物後野放或逃脫進入環境，從1980年代開始大舉入侵佛州南部，對當地野生動植物構成嚴重威脅。

佛羅里達魚類和野生動物保護委員會（FWC）鼓勵民眾盡可能地捕殺緬甸蟒，發言人尼爾（Susan Neel）透露，與佛州衛生單位合作的汞含量篩檢仍在初期階段，目前還在收集足夠的檢體。

尼爾表示，這項研究的目的是開發和分享佛州緬甸蟒的食用建議，並進一步向公眾宣傳，希望可以靠著當地居民吃掉蟒蛇來限制其族群發展。

為研究提供協助的「蟒蛇消除計畫」經理柯克蘭（Mike Kirkland）指出，佛州沼澤的汞含量很高，麻煩的是蟒蛇位於食物鏈頂部，汞含量也許會超標，不過若研究結果確定可以安全食用，那的確能減少緬甸蟒的數量。

「蟒蛇消除計畫」的女獵人卡利爾（Donna Kalil），已抓獲並安樂死473條緬甸蟒，她會自己購買汞檢測套件來測試，一旦確認可以吃，就使用高壓鍋讓肉變得更軟嫩，然後加入義大利麵醬或辣椒翻炒，有時甚至還把蟒蛇肉曬成肉乾，她透露「蟒蛇的肉相當美味」。