川普反應惹眾怒 各界要求嚴查駭客攻擊

(德國之聲中文網) 美國跨黨派議員周日(12月20日) 呼籲對政府機構遭受的巨大網絡攻擊作出 「強而有力的回應」，並批評總統川普不願將矛頭指向可能的幕後黑手俄羅斯。

經常批評川普的共和黨參議員羅姆尼 (Mitt Romney)在CNN的節目上說，這次駭客攻擊值得以「戰時」的程度看待，並說「俄羅斯的行為沒有懲罰」。他稱這樣「異常危險」，也說這次駭客攻擊「必須得到非常強烈的回應」。

川普19日在推特上首次公開評論攻擊事件，稱他已經得到了充分的簡報，「一切都在良好的控制之下」。他表示，不應該任何事發生都先連結到俄羅斯，他在沒有證據的情況下暗示，中國 「可能」也參與其中。

參議院情報委員會的民主黨議員華納 (Mark Warner)警告，總統的這種言論「並沒有讓我們的國家更安全」。他在美國廣播公司的節目上表示，他同意國務卿蓬佩奧的評估，即「所有跡象都指向俄羅斯」是網路攻擊的幕後主使。

但他說，沒有跡象表明機密網絡在駭客攻擊中被攻破，並淡化了羅姆尼的「戰時」嚴重程度說法。不過他仍強調，如果讓這種攻擊得不到回應，「將是非常糟糕的美國政策，坦白來說，只是邀請俄羅斯人或其他人繼續進行這種惡意活動」。

美聯社報導，網絡安全公司FireEye披露，自己也成為間諜企圖攻擊的目標，該公司負責人曼迪亞 (Kevin Mandia)說，這種外國入侵不是「一勞永逸」，網路攻擊將繼續升級，「如果我們什麼都不做，就會變得更糟」。

幕僚：拜登將嚴懲駭客

根據法新社，雖然俄羅斯當局已強烈否認參與駭客攻擊，但川普這次淡化俄羅斯的角色再次引起爭議。

美聯社報導，任期內，川普一直拒絕指責俄羅斯有據可查的敵對行動，包括其可能干預2016年大選以幫助他當選。他也將俄羅斯吞並克裡米亞的行為歸咎於其前任奧巴馬，贊同讓俄羅斯重返7國集團，也從未指責俄羅斯涉嫌對阿富汗境內的美軍士兵進行懸賞一事。

美國總統當選人拜登准備在下個月上任，他的新任幕僚長克萊恩(Ron Klain)在哥倫比亞廣播公司 (CBS)的節目上說：「那些要為駭客攻擊負責任的人將為此承擔後果。」

這次的駭客攻擊者利用德克薩斯州IT公司SolarWinds生產的企業管理網絡軟件成功入侵電腦網絡。網絡安全專家和美國國務卿蓬佩奧等美國官員在過去一周明確表示，他們認為，俄羅斯是這次大規模駭客攻擊的幕後黑手。

這次駭客攻擊滲透了40多個聯邦機構，包括財政部、能源部和商務部，以及政府承包商，影響範圍涵蓋關鍵基礎設施，對美國或其經濟至關重要的資產，包括發電廠和金融機構等等。研究人員表示，其他國家和單位也遭受攻擊，受害者名單仍在增加中。

鄒宗翰/楊威廉 (法新社、美聯社)

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