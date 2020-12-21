芥末、辣雞翅....奧利奧餅乾6人團隊 如何想出新口味？

奧利奧餅乾（Oreo）自2012年至今，已推出65種新口味：藍莓派、鬆餅楓糖、甜甜圈果醬、香蕉船......。許多人不知道的是，該公司設有6人創新團隊，每種口味都花費18-24個月構思。紐約時報報導，過去3年，奧利奧有鬆脆提拉米蘇、胡蘿蔔蛋糕等新口味，還有一些地區限定口味，例如，在中國大陸推出芥末、辣雞翅口味。

奧利奧餅乾所屬的億滋國際公司（Mondelez International）資深品牌主管帕尼爾（Justin Parnell）說，該公司創新夢幻團隊，會先從一組50種新口味中挑選，逐步縮減到12種，還會與多位廚師合作，了解目前最流行什麼。