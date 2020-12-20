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疫情中斷學習 貧窮學童難返校園

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
疫情關閉學校導致學童學習能力下降，低收入戶學童甚至可能面臨失學危機。（Photo from網路截圖）
疫情關閉學校導致學童學習能力下降，低收入戶學童甚至可能面臨失學危機。（Photo from網路截圖）

疫情導致學校被迫關閉，恐讓中低收入戶的學童從此無學可上。以美國為例，歷經半年多的疫情，中小學即將迎來新學期，但統計發現，參加秋季入學的學生，數學科目比預期少了33%，閱讀則少了13%，且大多數都是非白人的學校受到影響。也有報告指出，疫情期間學校關閉、學習停滯，造成學童有成績倒退的趨勢。

入學考試人數減少

經濟學人報導，顧問公司麥肯錫對美國基礎入學考試的最新分析發現，秋季入學報考數學科目的比預期少了33%，閱讀則少了13%，非白人為主的學校受影響更大，數學報考人數比預期少了41%，閱讀則少了23%。

美國中小學基礎入學考試的管理單位NWEA，針對秋季入學考試的統計發現，學生在數學成績上大幅下滑，不過閱讀沒有下滑太多，且種族之間差異不大，但NWEA表示，很多非白人的貧困學生可能根本直接放棄參加考試，因為疫情期間中斷的學習實在難以銜接，最後演變成失學。

識字率大幅降低

NBC報導，針對華盛頓特區的幼稚園識字率調查，白人兒童與黑人兒童過往識字率為73%和45%，但今年秋季調查時，白人兒童的識字率略有下降，降至67%，黑人兒童則大幅降至31%。洛杉磯的教育單位報告顯示，學童成績有明顯下降，不及格的人數增加，尤其是來自低收入戶的學童。

研究認為，在疫情間關閉學校，對於貧困學童打擊更大，因為學童在家也沒有足夠的設備進行線上教學，加上資源嚴重不足，學習停滯，失去學習動力，因此秋季直接選擇不註冊入學。學者也警告，目前只是初步的調查，但疫情關閉學校的影響可能達數十年。

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疫情 低收入戶

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