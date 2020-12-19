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中國女間諜事件繼續發酵 共和黨議員致信佩洛西

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）據英國《每日郵報》在線版（dailymail.co.uk）報道，美眾議院多名共和黨議員聯署了一封書信，要求議長佩洛西（Nancy Pelosi）將民主黨眾議員史瓦維爾（Eric Swalwell）從情報委員會中除名。

本月早些時候，美國網絡媒體Axios曝光了疑似中國女間諜“方芳”（英文名Christine Fang）與幾位美國政界人物交往密切甚至有性關系的消息。而根據相關的爆料，來自加州的40歲民主黨議員史瓦維爾就曾與她過從甚密。

這封共和黨議員聯名信中指出，史瓦維爾在情報委員會中任職，給“國家安全帶來了令人無法接受的風險”。聯署人當中有來自路易斯安那州的眾議院少數黨黨鞭斯卡利斯（Steve Scalise）和來自懷俄明州的眾議院共和黨黨團會議主席切尼（Liz Cheney）。

根據Axios的調查，方芳於2011年以留學生的身份在加州州立大學東灣分校注冊。據稱，她利用政治聚會、公民團體的研討會、競選造勢活動以及校園活動的機會，和官員或一些知名人士接觸，其間和一些政界人物經營著親密關系並存在性行為。此人在2015年離開了美國。

史瓦維爾被曝在2012年到2015年之間和方芳存在親密關系。但是這位加州民主黨議員拒絕就相關消息表態，強調與方芳有關的案情屬於機密等級。議長佩洛西此前已經在此事上力挺史瓦維爾，表示她對此並無擔憂。據《紐約郵報》（New York Post）報道，史瓦維爾在周四面對記者時，也拒絕回答自己是否會主動辭去在情報委員會的職務。

雖然媒體是在不久前才曝光此此事，但其實佩洛西和眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）在2015年已經得到了有關案例的通報。情報機構在2015年提醒史瓦維爾，方芳是中國間諜。史瓦維爾表示自己在接獲通知後立刻斷絕了與她的聯系。但是關於和方芳存在性關系的指控，史瓦維爾至今沒有承認也沒有否認。

史瓦維爾強調自己是政治權鬥的受害者。主要原因是他高調反對總統特朗普。他上周接受CNN采訪時強調，希望有關機構能夠對洩露情報者予以調查。“這一消息洩露出來的同時，我正在在眾議院的情報委員會和司法委員會積極推動彈劾案。”網絡媒體Axios表示是從2019年開始進行相關調查的。

不過，眾議院議長佩洛西還是支持史瓦維爾。她駁回了有關重新評估其情報委員會職務的呼籲。她強調，有必要進一步調查中方人員“在試圖影響我國大學以及國會議員”方面的行動。在方芳的案例中，這位被懷疑是中國間諜的女性曾經參與了2014年史瓦維爾競選連任的募款活動，也曾經協助安排實習生進入其辦公室工作。

佩洛西指出：“我不認為這意味著我們要為進入國會山的每一位實習生進行身家背景的調查。”

雨涵/石濤（每日郵報、紐約郵報）

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本文章由德國之聲授權提供】

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