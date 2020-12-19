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達美推出檢驗航班 美民眾赴歐免隔離

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電

今年新冠肺炎疫情肆虐全球，導致跨國旅行幾乎全面停擺。然而達美航空近來推出「新冠檢驗航班」，或許能讓一小部分美國民眾一圓今年可去歐洲過耶誕節的願望，也讓更多美國旅客對赴歐時不必接受隔離抱有更大希望。

達美航空本周針對飛往阿姆斯特丹和羅馬的航班，推出新冠肺炎檢測計畫，通過檢驗者，抵達歐洲時可不必隔離。

這種「新冠檢驗航班」從亞特蘭大國際機場出發，自15日起每周有四班飛往阿姆斯特丹，並預定19日起每周有三班飛羅馬。

美國旅客在搭機出國前後，若篩檢呈陰性反應，可不必隔離，條件包括：抵達阿姆斯特丹前五日，或前往羅馬前72小時，新冠肺炎聚合酶鏈鎖反應（PCR）檢測結果須為陰性；且在亞特蘭大機場登機前，快篩結果須為陰性。若目的地是阿姆斯特丹，落地後還須再接受PCR檢驗，若前往羅馬，抵達後則須接受快篩。

回程方面，旅客從羅馬返美前須接受快篩。值得注意的是，旅客在阿姆斯特丹若想避免被隔離，PCR檢測結果須二度呈現陰性。

新冠肺炎 羅馬

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