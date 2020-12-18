拜登宣布氣候變遷團隊成員 白宮新設國內政策辦公室

美國總統當選人拜登政權交接團隊17日公布6位「氣候變遷團隊」成員，包括內政部長哈蘭、能源部長格蘭霍姆與環保署長芮根等人；拜登將在白宮成立「國內氣候變遷政策辦公室」，由國家氣候變遷顧問麥卡錫領導。

為了應對氣候變遷，拜登已經提名拜登將提名柯瑞（John Kerry）為氣候變遷總統特使，負責美國參與全球氣候變遷行動；在國內政策部分，除了原設的內閣官員外，拜登在白宮成立「國內氣候變遷政策辦公室」，曾經訪問台灣的環保署前署長麥卡錫（Gina McCarthy）出任國家氣候變遷顧問，領導這個辦公室，其副手為拜登的長期顧問札迪（Ali Zaidi），札迪曾協助制定歐巴馬政府的氣候變遷政策，也參與巴黎氣候協定的談判。

拜登團隊表示，新墨西哥州聯邦眾議員哈蘭（Deb Haaland）出任內政部長，若獲得國會通過，哈蘭可望成為首位原住民內閣首長。

拜登團隊表示，密西根前州長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）擔任能源部長，格蘭霍姆在擔任州長期間，致力推動乾淨能源，並挽救汽車產業；主管北卡羅萊納州環境監管機構的芮根（Michael Regan）出任環保署署長，路透報導，芮根將成為首位非裔男性環保署長，將負責落實拜登的「2050年之前，美國溫室氣體零排放」的政見。

另外，拜登提名環保律師馬洛瑞（Brenda Mallory）擔任「白宮環境品質委員會」主席，馬洛瑞為長期環保運動者，可藉由其豐富經驗與專業，直接與公私部門、社區和夥伴合作，解決氣候變遷的挑戰，促進環境保護和環境正義。

拜登團隊表示，若經確認，馬洛瑞將成為首位出任這項職位的非裔美國人。

拜登18日下午將在德拉瓦州舉行記者會，介紹氣候變遷團隊成員。