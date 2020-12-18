路透：美財政部有意淡化投資陸企禁令 引發川普內鬨

路透引述了解情況的消息人士報導，美國財政部擬發布實施指引，以澄清最近禁止美國投資人購買部分陸資企業股票的行政命令一事，川普政府內部爆發爭論。

兩位消息人士表示，國務院與國防部反對財政部在「常見問答」內容中闡述的一些內容。財政部準備在其中對白宮11月這份行政令中不易理解的部分加註附屬細則。此行政令已在華爾街引發情緒。

行政令規定自2021年11月開始，美國投資者不得買進被美國國防部認定由中國軍方所有或控制的陸資企業股票。

目前為止，美國國防部已增列35家企業至黑名單，其中包括石油巨擘中海油和中國第一大晶片製造商中芯國際。這份名單是根據1999年一項法律的權限制定，但美國國防部一直到今年才配合。

指數提供商已開始將黑名單上的一些公司剔除出指數。而被黑名單企業的子公司是否也將受到限制則存在疑問。

華盛頓Akin Gump律所的貿易律師Kevin Wolfe說，這項行政令所涵蓋的陸企範圍究竟有多大，是一個未獲解答的關鍵問題，「他們將只針對被列出的企業？還是會像常規制裁那樣也適用於子公司？」

有一位了解情況的人士向路透透露，各部門之間的爭執，源自於有人認為財政部試圖淡化行政命令的效力。但第三位消息人士，有一位美國官員表示，「財政部的指引將符合(行政令)的整體意圖。」

然而這場爭論凸顯出美國政府部門在對中國大陸政策問題長期存在的分歧，與尋求建立更緊密經濟關係的官員相比，許多從國安角度考慮問題的官員立場更為強硬。