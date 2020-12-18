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美副總統和拜登 將先後接種新冠疫苗

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國副總統潘斯（Mike Pence）預定18日在白宮公開接種新冠疫苗。 法新社
美國副總統潘斯（Mike Pence）預定18日在白宮公開接種新冠疫苗。 法新社

美國14日起起開始分批施打新冠疫苗，副總統潘斯（Mike Pence）預定18日上午8時（台北時間18日晚間9時）和妻子凱倫・潘斯（Karen Pence）在白宮公開接種。

路透引述拜登團隊成員的說法指，現年78歲的拜登計畫下周公開接種。

美國新聞媒體MSNBC報導，美國總統川普日前曾確診新冠肺炎痊癒，體內應有抗體，還沒有接種計畫。

另外，多家美國媒體17日報導，美國總統當選人拜登將選擇主管北卡羅萊納州環境監管機構的芮根（Michael Regan）出任環保署署長；芮根將肩負應對氣候變遷挑戰的重責，若順利出任他將會是首位非裔環保署長。

路透報導，這項人事任命還在最後審核階段。

拜登 潘斯 環保署

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