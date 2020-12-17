美國政府證實遭駭客入侵 網攻仍在進行中
美國政府今天證實，政府部門網路最近遭到駭客入侵而受創，網攻「情節重大且仍在進行中」。
路透社本週稍早引述知情人士報導，這些駭客據信是為俄羅斯政府工作，他們一直監視美國財政部和商務部内部電郵通信，而且迄今發現的網攻可能只是冰山一角，令人憂心。
美國聯邦調查局（FBI）、網路安全和基礎設施安全局（CISA）以及國家情報總監辦公室（ODNI）發布聯合聲明指出：「這是進行中的情勢，我們繼續努力以瞭解網攻的全貌。我們知道破壞行動已影響聯邦政府内部網路。」
被駭客充當入侵工具的資訊科技公司SolarWinds表示，多達1萬8000個客戶曾下載遭駭的軟體更新，讓駭客在不被發現的情況下暗中監視商業和政府機構長達近9個月。
聯合聲明中也説：「在過去幾天内，FBI、CISA和ODNI已發現一場情節重大且仍在進行中的網攻。」
聲明指出：「FBI正蒐集情報並著手調查，以確認、追蹤和阻止這些駭客。」
聲明中說，FBI、CISA和ODNI已成立網路統一協調小組，以協調美國政府的應對措施。
美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）正在歐洲訪問，他昨天已取消未竟的行程，返回華府處理此事。
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